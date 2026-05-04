Prima pagină » Știri » Război între Crucea Roșie și Salvamont România, unic pe plan mondial. Care este miza

Război între Crucea Roșie și Salvamont România, unic pe plan mondial. Care este miza

Război între Crucea Roșie și Salvamont România, unic pe plan mondial. Care este miza
Crucea Roșie Română atacă în instanță Salvamont România, într-o dispută fără precedent pe plan mondial, avertizează salvamontiștii. Într-un amplu mesaj pe contul de socializare, Salvamont România acuză faptul că este învinuită pe nedrept de folosirea abuzivă a mărcii comerciale și obținerea de profit, în condițiile în care peste 80% din personalul său îl reprezintă voluntari care salvează vieți omenești.
În mesajul său, Salvamont România se declară profunt dezamagită de demersul inițiat de Crucea Roșie. Organizația amintește că acesta pune în pericol o colaborare excelentă de aproape o jumătate de secol. 

O cooperare frumoasă de peste 50 de ani, pusă în pericol

Salvamont România își arată profunda dezamăgire față de demersul început de către conducerea Societății Națională de Cruce Roșie din România de anulare în instanță a mărcii oficiale Salvamont, demers inițiat pe fondul unei istorii frumoase de aproape 50 de ani între cele două entități în care nu a existat niciodată vreun litigiu, aruncând practic la lada de gunoi o colaborare îndelungată foarte bună și cu rezultate excepționale, a scris Salvamont pe pagina proprie de socializare.
În toamna anului 2024, Societatea Națională de Cruce Roșie din România a notificat Salvamont România, susținând că utilizarea simbolului „cruce roșie” în cadrul siglei Salvamont ar fi nelegală și solicitând renunțarea la actuala emblemă. În răspunsul nostru am subliniat faptul că activitatea de salvare montană din România este oficializată de peste 122 de ani, iar emblema „triunghiul Salvamont” a fost concepută în anii ’60 și consacrată legal, împreună cu denumirea oficială „Salvamont”, încă din anul 1969, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 140/1969 privind prevenirea accidentelor turistice și organizarea acțiunilor de salvare în munți.
Sigla Salvamont reprezintă astăzi un simbol cu puternic caracter de notorietate publică și este profund asociată activității de salvare montană din România. Din acest motiv, ne este dificil să renunțăm la un element identitar construit și recunoscut de generații întregi de salvatori montani și turiști.

Sigla Salvamont nu poate fi confundată cu emblema internațională a Crucii Roșii sau cu cea a Societății Naționale de Cruce Roșie

Salvamont arată că sigla Salvamont nu poate fi confundată cu emblema internațională a Crucii Roșii sau cu cea a Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Acestea au caracteristici grafice distincte: formă, structură, elemente vizuale și text descriptiv diferite.

FOTO – Facebook/Salvamont Argeș

Totodată, marca SALVAMONT beneficiază de recunoaștere legală în temeiul Legii nr. 84/1998, emblema SALVAMONT este protejată, protecția legală fiindu-i acordată după verificarea eligibilității din perspectiva controlului de legalitate efectuat de specialiștii din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), mai atrag atenția salvamontiștii.
Oficiul a examinat și aprobat toate procedurile de înregistrare de până acum, precum și în cea mai recentă, verificată inclusiv la nivel european și intrată în vigoare, pentru încă 10 ani, începând din data de 10.12.2021 si orice contestație ar fi putut constitui motiv de refuz de înregistrare a acestei mărci. (…) În cel puțin 19 state, serviciile de salvare montană utilizează în emblemele lor simboluri similare.

Salvamont, acuzată că ar fi folosit sigla în scopuri comerciale

Însă discuțiile telefonice și cele două adrese oficiale transmise conducerii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nu au condus la o soluție amiabilă. În cursul acestui an a fost înaintată în instanță cererea de anulare a siglei Salvamont, folosindu-se argumente pe care le considerăm nefondate și departe de realitate. În cadrul acțiunii sunt formulate acuzații potrivit cărora Salvamont ar utiliza sigla în scopuri comerciale, ar obține avantaje economice sau ar genera profit din activitatea de salvare montană.

Cum se apără societatea de voluntari

În replică, societatea subliniază că utilizatorii siglei Salvamont sunt angajați și voluntari care activează exclusiv în structuri publice, iar activitatea desfășurată are un singur scop: salvarea de vieți omenești.
Considerăm aceste afirmații profund nedrepte și lipsite de orice fundament, în condițiile în care Salvamont este un serviciu public de urgență, gratuit, aparținând administrațiilor publice locale și județene și integrat în Sistemul Național de Urgență.
În plus, mai spun aceștia, schimbarea siglei ar presupune costuri și eforturi logistice uriașe. Ar trebui înlocuite sau modificate peste 10.000 de echipamente de lucru, protecție și intervenție, individuale sau colective, inscripționate, utilizate de cei aproximativ 1.100 de salvatori montani din România, precum și inscripționările de pe autospeciale, baze de salvare și puncte de prim ajutor. Un asemenea proces ar necesita ani întregi și resurse financiare considerabile, observă reprezentanții Salvamont.
În aceste condiții, Salvamont România va continua toate demersurile legale necesare pentru apărarea siglei sale oficiale, simbol reprezentativ al activității de salvare montană din România, conchide organizația.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cine era schiorul care a murit în avalanșa din Masivul Bucegi. Mesajul emoționant al DSU: „Transforma fiecare intervenție într-o lecție de curaj”

Crucea Roșie Română a deschis în Capitală un magazin social pentru ajutorarea refugiaților ucraineni. Cum va funcționa „Humanity concept store” de pe strada D.I. Mendeleev

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Bărbat din Cluj, prins cu bradul în mașină, în minivacanța de 1 Mai. Ce i-au făcut polițiștii care l-au tras pe dreapta
10:16
Bărbat din Cluj, prins cu bradul în mașină, în minivacanța de 1 Mai. Ce i-au făcut polițiștii care l-au tras pe dreapta
ANALIZA de 10 Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
10:00
Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură
05:00
Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură
Gândul de Vreme Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35, 03 May 2026
Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
ANALIZA de 10 Iranul, setat pe modul „autodistrugere economică”. The Insider: „Nici măcar o pace imediată cu SUA nu ar fi o salvare”
10:00, 03 May 2026
Iranul, setat pe modul „autodistrugere economică”. The Insider: „Nici măcar o pace imediată cu SUA nu ar fi o salvare”
EXCLUSIV Un român din Craiova a creat o îngheţată din bere, pentru nemţi. Aceştia sărbătoresc Ziua Tatălui, de Înălţare, cu un desert de 3 grade
06:30, 03 May 2026
Un român din Craiova a creat o îngheţată din bere, pentru nemţi. Aceştia sărbătoresc Ziua Tatălui, de Înălţare, cu un desert de 3 grade
Mediafax
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii lui
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni au nevoie constantă de reasigurare în relații. Ce spune psihologia?
FLASH NEWS De la summit-ul din Erevan, Emmanuel Macron anunță dacă Franța va crește numărul de trupe în România
14:02
De la summit-ul din Erevan, Emmanuel Macron anunță dacă Franța va crește numărul de trupe în România
CONTROVERSĂ Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez
14:01
Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez
FLASH NEWS Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR
13:53
Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR
MUNCĂ Angajări la Blocul Național Sindical pentru un mega-proiect finanțat de Banca Mondială. Ce condiții trebuie îndeplinite de cei interesați
13:51
Angajări la Blocul Național Sindical pentru un mega-proiect finanțat de Banca Mondială. Ce condiții trebuie îndeplinite de cei interesați
POLITICĂ Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”
13:39
Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”
FLASH NEWS Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”
13:29
Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”

Cele mai noi

Trimite acest link pe