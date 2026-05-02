Prima pagină » Social » Cine era schiorul care a murit în avalanșa din Masivul Bucegi. Mesajul emoționant al DSU: „Transforma fiecare intervenție într-o lecție de curaj”

Ruxandra Radulescu
Persoana care a murit în urma avalanșei din Masivul Bucegi, de sâmbătă 2 mai, era locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, a precizat, șeful formaţiei Buşteni din cadrul Salvamont Prahova.

Alpinistul, în vârstă de 35 de ani, nu se afla în misiune de salvare, la momentul izbucnirii avalanșei din Valea Coștilei, ci într-o drumeție, potrivit anunțului făcut de DSU.

Cine era schiorul care a murit în avalanșa din Masivul Bucegi FOTO: ISU Brașov

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret şi tristeţe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care şi-a pierdut viaţa în Munţii Bucegi, surprins de o avalanşă în zona Văii Coştilei, la doar 35 de ani”, este mesajul postat de ISU Braşov.

„Unul dintre cei mai pricepuți alpiniști”

Acesta a fost încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Braşov, și era „unul dintre cei mai pricepuţi alpinişti ai inspectoratului, un profesionist desăvârşit”, mai precizează sursa citată.

„Absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri, locotenent-colonelul Dan Colniceanu și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov.

A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături”, mai arată mesajul postat de ISU Brașov.

Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator, iar echipajele de salvare nu au mai putut să-l resusciteze, a declarat, în decursul zilei, un reprezentant al instituției pentru Gândul.

DSU: „Astăzi, 2 mai 2026, am pierdut un camarad"

Colegii din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență au transmis un mesaj emoționant, în care i-au evocat profesionalismul și au transmis condoleanțe familiei  îndurerate.

Potrivit informațiilor, angajatul DSU era pasionat de drumețiile montane. Acesta a fost prins sub nămeți alături de alte trei persoane.

„Astăzi, 2 mai 2026, am pierdut un camarad.
Nu era în misiune. Era acolo unde îl chema sufletul — pe munte. Acolo unde se simțea cu adevărat liber.
De data aceasta, în Valea Coștilei, muntele nu i-a mai dat drumul înapoi.
A fost mai mult decât un pompier excepțional.
A fost unul dintre cei care nu fac un pas înapoi când alții ezită. Dintre cei care duc greul fără să ceară nimic în schimb. Dintre cei care, zi de zi, își pun viața în slujba altora.
Avea acea forță rară de a inspira, de a aduce încredere acolo unde era teamă și de a transforma fiecare intervenție într-o lecție de curaj și profesionalism. Iar dincolo de toate acestea, era un om cald, un coleg de nădejde, un prieten adevărat.

Muntele i-a fost pasiune, echilibru și libertate.
💔 Golul lăsat în urmă este imens.
💔 Durerea nu poate fi cuprinsă în cuvinte.
💔 Amintirea ta va rămâne vie, în fiecare dintre noi.
Drum lin, frate… 🕯️
Vei rămâne pentru totdeauna parte din noi.
Colectivul DSU transmite condoleanțe sincere familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit”, a transmis DSU pe Facebook.

Salvamont a intervenit de urgență în avalanșa de pe Valea Coștilei

Salvamont Români a anunțat sâmbătă că o avalanșă a avut loc pe Valea Coștilei. La acel moment autoritățile au precizat că cel puțin o victimă fusese surprinsă sub zăpadă dintr-un grup de persoane aflate la schi. Salvamontiștii au intervenit de urgență la fața locului cu câini de căutare si  un elicopter.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe