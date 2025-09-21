Profesorul Horațiu Moldovan, despre XENOTRANSPLANT: „Există o soluție de a utiliza un corp de porc”

Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, profesorul doctor Horațiu Moldovan, reputat chirurg cardiovascular, a vorbit despre soluția modernă a xenotransplantului, care ar putea salva multe vieți omenești.

„Există o soluție de a utiliza un corp de animal. De la un porc. Este vorba de a crește un animal, un corp, cu compatibilitate, modificat genetic prin tehnologii de inginerie genetică, astfel încât să fie compatibil cu organismul căruia vrem să-i transplantăm cordul.

Este așa numit corp custom made, ca un costum de haine. Comparația poate să aibă o nuanță ușor trivială, dar este foarte sugestivă. E perfect gândit, desenat genetic, pentru pacientul pe care îl avem.

Asta este direcția de dezvoltare a xenotransplantului. S-au făcut mai multe xenotransplanturi, în special de rinichi, cu succes, dar s-au făcut și două cardiace.

Ele au supraviețuit, însă limitat, din păcate. Aproximativ două luni fiecare. Sunt două echipe din SUA care au realizat aceste intervenții.

Dar în 2025 ne găsim la pragul dezvoltării xenotransplantului pe scară largă. Medicina paliativă se va transforma într-una substitutivă. Vom înlocui piese de schimb. Noi nu am fost născuți, inițial, cu piese de schimb”, a declarat reputatul chirurg Horațiu Moldovan, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

