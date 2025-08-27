Premieră medicală în China. Un plămân de PORC modificat genetic a fost transplantat unui pacient uman

Medicii chinezi au realizat, în premieră, un transplant experimental de plămân de porc modificat genetic unui pacient aflat în moarte cerebrală. Organul a funcționat timp de nouă zile, marcând un pas important în cercetarea xenotransplanturilor, potrivit unui studiu publicat luni în Nature Medicine.

Intervenția a fost realizată de o echipă de la First Affiliated Hospital din cadrul Universității Guangzhou și de la National Clinical Centre for Respiratory Disease. Pacientul, un bărbat de 39 de ani declarat în moarte cerebrală după un accident vascular cerebral, a primit plămânul stâng de la porc, în timp ce plămânul drept a rămas intact. Familia și-a dat acordul pentru procedură.

Medicii au urmărit evoluția organului timp de nouă zile, înainte ca experimentul să fie încheiat. Deși rezultatul reprezintă o etapă majoră în domeniu, xenotransplanturile rămân extrem de riscante, din cauza posibilității ridicate de respingere a organului și a infecțiilor asociate.

Cercetătorii au raportat că pacientul a dezvoltat un edem generalizat, cauzat de acumularea de lichid în țesuturi și au constatat semne timpurii de respingere. Deși au existat câteva momente de recuperare parțială, studiul a confirmat cât de dificil este transplantul de plămâni, organe mult mai complexe decât rinichii sau inima.

Totuși, cercetătorii speră ca, pe termen lung, xenotransplanturile să ofere o alternativă reală la criza globală de organe, care a dus anul trecut la peste 173.000 de transplanturi la nivel mondila și mii de pacienți aflați pe liste de așteptare.

Sursa foto: Profimedia

