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Premieră la Cupa Mondială, în Turcia – Paraguay. Un jucător a fost eliminat pentru că și-a acoperit gura cu mâna

Premieră la Cupa Mondială, în Turcia - Paraguay. Un jucător a fost eliminat pentru că și-a acoperit gura cu mâna
Premieră la Cupa Mondială, în Turcia - Paraguay / Sursa FOTO: Profimedia
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Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va rămâne în istorie pentru noutățile aduse de FIFA. Printre acestea, și primul jucător eliminat pentru că și-a acoperit gura cu mâna, scrie PROSPORT.

Turcia – Paraguay, în grupa D, a dat peste cap toate calculele hârtiei.

De ce a văzut „roșu” Almiron

În primul joc la C.M, Turcia a pierdut cu Australia, scor 0-2, o partidă pe care „naționala” lui Arda Guler și Hakan Calhanoglu au dominat-o autoritar. Totuși, în final, contrele devastatoare ale adversarului au făcut diferența, notează ProSport.

Pentru „otomani”, jocul împotriva Paraguayului era decisiv: un eșec i-ar fi scos din cursa calificării în „16-imile” de finală. Într-o situație dificilă erau și sud-americanii înainte de startul întâlnirii, care veneau la San Francisco după 1-4 cu SUA, în primul meci.

Partida a început cum nu se poate mai bine pentru Paraguay, care a deschis scorul după numai 65 de secunde. Galarza a marcat cel mai rapid gol de la acest „mondial”. A urmat un asediu al turcilor, care s-au năpustit spre buturile adverse, dar fără rezultat pe tabelă. Rând pe rând, au ratat Muldur și Guler, dar fie portarul, fie bara s-au opus egalării.

În cel de-al treilea minut al prelungirilor primei reprize, o nouă regulă impusă de FIFA a produs rumoare pe stadion. Almiron a văzut direct cartonașul roșu, în urma intervenției VAR. Jucătorul din Paraguay și-a acoperit gura cu mâna în timp ce vorbea cu Hakan Calhanoglu, încălcând regulamentul FIFA.

Repriza secundă a continuat în aceleași coordonate, dar fără vreo modificare a tabelei. Paraguay s-a impus cu 1-0, iar Turcia este eliminată de la Cupa Mondială, deja, când mai este o etapă de disputat din faza grupelor.

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