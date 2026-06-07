Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, primele declarații după amenzile record aplicate băncilor: „Deciziile sunt executive”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a oferit primele explicații după amenzile record de 3,73 miliarde de lei date celor 10 bănci și a afirmat că inspectorii au găsit dovezi despre discuții interzise între companii concurente. Chirițoiu a precizat că băncile au obligația legală să achite amenzile, chiar dacă vor contesta decizia la tribunal.

Chirițoiu spune că băncile au vorbit mult între ele, deși legea obligă să lucreze complet independent.

„Problema însă este că procesul ăsta de fixare a ROBOR e foarte delicat, pentru că el nu se bazează pe tranzacții efective. Noi asta am descoperit. O bancă vede cât cotează altă bancă plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii. Deci prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile”, declară Bogdan Chirițoiu.

Banii din amenzi merg la stat chiar dacă urmează procese

Acesta subliniază că rolul băncilor în economie este important, dar regulile sunt aceleași pentru toată lumea și sancțiunile se aplică direct.

„Deciziile sunt executive, deci, indiferent dacă le contestă sau nu, amenzile trebuie plătite. Altfel, nimeni nu neagă rolul esențial al sistemului bancar în economie. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie respectate regulile și nu înseamnă că dacă s-au făcut greșeli, astea nu trebuie sancționate”, avertizează președintele instituției.

Cât au băncile la dispoziție pentru schimbare

Chirițoiu afirmă că ancheta a durat patru ani, iar comportamentul greșit a fost prezent în toată această perioadă. Consiliul Concurenței oferă un termen clar băncilor pentru a prezenta măsuri de corectitudine.

„Au 60 de zile să vină cu planuri de conformare. N-au primit momentan decât volumul sancțiunilor, n-au primit explicația acestor sancțiuni. Din momentul când primesc motivarea, au 30 de zile să plătească și să acționeze în instanță.”

Cutremur pe piața bancară românească

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei. Pe listă se află unele dintre cele mai importante instituții bancare din piață, printre care BCR, BRD, ING Bank, CEC Bank sau Banca Transilvania.

Cine sunt băncile amendate și ce amendă a primit fiecare

Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, amenzile au fost aplicate astfel:

● Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

● BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

● Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

● Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

● ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

● Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

● Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

● CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

● UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

● Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

● Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

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