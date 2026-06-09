Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale a fost suspendat din funcție. Ce acuzații i se aduc lui Karim Khan

Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, a fost suspendat din funcție luni seara, 8 iunie. El este vizat de o anchetă, iar organismul de supraveghere al instanței a decis trimiterea sa într-o procedură disciplinară.

Împotriva lui Khan au fost formulate, acum mai bine de doi ani, acuzații de comportament sexual necorespunzător.

Cine l-a reclamat pe Khan

Juristul britanic a fost reclamat de o fostă colaboratoare, potrivit AP. De-a lungul timpului, Khan a respins în mod constant toate acuzațiile care i s-au adus, afirmând că nu a comis nicio faptă ilegală.

Urmează ca organismul care supraveghează activitatea Curții Penale Internaționale să decidă asupra viitorului lui Karim Khan în funcția de procur-șef al CPI. Astfel, în cel mai scurt timp va fi convocată o sesiune specială în cadrul căreia se va decide dacă britanicul mai poate continua să ocupe funcția de procuror-șef al instanței care își are sediul la Haga, în Olanda.

Suspendarea lui Khan apare într-un moment sensibil pentru Curtea Penală Internațională. CPI este responsabilă de investigarea și judecarea celor mai grave crime internaționale, inclusiv genocid, crime de război și crime împotriva umanității.

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