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Kövesi a prezentat raportul EPPO pentru România. Se laudă cu peste 300 de anchete, în 2025, cu prejudicii de aproape 4 miliarde de euro

Kövesi a prezentat raportul EPPO pentru România. Se laudă cu peste 300 de anchete, în 2025, cu prejudicii de aproape 4 miliarde de euro
Procurorul european Laura Kovesi. Foto; AMNA
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Șefa Parchetului European, Laura Codruța Koveși, prezintă rezultatele EPPO pe anul 2025. Mandatul său expiră în octombrie 2026. Datele arată că România rămâne una dintre țările cu un volum ridicat de investigații privind fraudele cu fonduri europene, prejudiciul estimat în dosarele aflate în lucru depășind 6 miliarde de euro în total. Pentru anul 2025, este vorba de prejudicii de 4 mld. euro.

Raportul EPPO arată că în 2025, în cazul României, instituția europeană a primit doar 4 sesizări de la organele europene, 359 de la instituțiile naționale, 51 de sesizări de la particulari iar doar de 2 ori s-a sesizat din oficiu în ceea ce privește problemele de la București.

303 de anchete pe România doar în 2025

În 2025, EPPO a deschis 303 de anchete pe România, cu un prejudiciu estimat de 3,91 miliarde de euro.

Totalul anchetelor active ale EPPO pe România sunt 535, cu un prejudiciu estimat de 6,05 miliarde de euro. În anchete, predomină cauzele pe tema fraudelor din bani europeni (499 – prejudiciu estimat 5,03 miliarde euro) și există și 28 de dosare privind frauda cu TVA și taxe vamale, prejudiciul estimat în această situație fiind de 271 de milioane de euro.

Ordine de indisponibilizare în valoare de 120 de milioane de euro

Pe România, EPPO condus de Codruța Koveși a semnat în 2025 ordine de indisponibilizare în valoare de 120 de milioane de euro și a indisponibilizat active de 10,83 milioane de euro.

În 2025, în ceea ce privește România, EPPO:

  • A trimis în judecată 20 de rechizitorii care vizează 83 de persoane
  • A clasat 35 de cazuri care vizează 65 de persoane
  • 37 de cazuri au fost trimise autorităților naționale care implică în total 115 persoane
  • În ceea ce privește situația din instanțe, în 2005, situația EPPO stă astfel, potrivit raportului:
  • 76 de cazuri sunt în fază de soluționare/ fază de judecat
  • 21 de spețe au hotărâri pronunțate în primă instanță
  • 18 anchete au soluții definitive
  • 20 de persoane au fost deja condamnare
  • 0 – achitări

Achizițiile publice, frauda cu TVA, corupție, deturnare de fonduri și spălarea de bani, principale acuzații în România

Majoritatea cazurilor active care vizează România se referă la frauda privind cheltuielile din bani europeni, frauda din achiziții publice, participarea la o organizație criminală, frauda cu TVA, corupție, deturnare de fonduri și spălarea de bani.

În ceea ce privește România, EPPO a urmărit în principal:

  • Programele în domeniul dezvoltării regionale și urbane – 186 de cazuri
  • Programele în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale – 101 cazuri
  • Programele în domeniul ocupării forței de muncă – 95
  • Programe în domeniul redresării și rezilienței – 34

Cum stă Uniunea

EPPO a prezentat și datele la nivel european:

  • Până la 31 decembrie 2025 aveam 3 602 anchete active, pentru un prejudiciu estimat la peste 67,27 miliarde euro.
  • Cu 45,01 miliarde euro, frauda privind veniturile (din TVA și taxe vamale) a reprezentat peste 67 % din prejudiciul total estimat în anchetele de la sfârșitul anului 2025.
  • Procentul de anchete cu dimensiune transfrontalieră (acte săvârșite pe teritoriul mai multor țări sau care au adus prejudicii mai multor țări) a rămas stabil (27 %).
  • În 2025, am prelucrat 6 966 de rapoarte de infracțiuni, cu 6 % mai multe decât în 2024. Această creștere s-a datorat în principal rapoartelor primite de la particulari (4 629), precum și de la autoritățile naționale (2 107, cu 20 % mai multe decât în 2024).

Fraudele care afectează interesele financiare ale UE în statele membre participante continuă să crească

Această evoluție demonstrează că gradul de depistare a fraudelor care afectează interesele financiare ale UE în statele membre participante continuă să crească.

Kovesi arată și că există o conștientizare publică mai largă cu privire la EPPO și că cetățenii europeni continuă să aibă așteptări mari.

Numărul rapoartelor de la instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE a crescut însă de la 113 în 2024 la 143 în 2025, ceea ce nu reprezintă o îmbunătățire semnificativă din partea lor a depistării și raportării, arată EPPO.

Pagube de 48,7 miliarde euro în UE

Pe baza tuturor informațiilor disponibile, în 2025 EPPO a deschis 2 030 de anchete, cu aproape 35 % mai multe decât în 2024, ceea ce corespunde unui prejudiciu estimat de 48,7 miliarde euro.

„Acest lucru este în mare parte rezultatul asocierii dintre o cooperare mai bună între EPPO și autoritățile naționale competente și perseverența EPPO de a viza organizațiile criminale active în special în domeniul fraudei privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice, și al fraudei privind veniturile (din TVA și taxe vamale).

Aseturi indisponibilizate de 1,13 miliarde euro

În 2025, cu 275 de rechizitorii depuse (cu 34 % mai multe decât în 2024), EPPO a trimis în judecată, în fața instanțelor naționale, mai mulți autori de fraude săvârșite la nivelul UE.

În cele din urmă, în conformitate cu obiectivul său de a se concentra pe recuperarea prejudiciilor, judecătorii au aprobat ordine de indisponibilizare emise de procurorii europeni delegați pentru 1,13 miliarde euro, valoarea activelor indisponibilizate efectiv în cursul anului ridicându-se la 288,93 milioane euro”, arată procurorii.

În total, la nivel european, în 2025 avut ca rezultat: 159 de condamnări definitive care vizează 288 de persoane, 8 achitări în Italia care vizează 22 de persoane, 292 de spețe clasate și active indisponibilizate în valoare totală de 289 de milioane de euro.

Recomandarea autorului: ,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European

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