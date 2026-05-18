Prima pagină » Știri politice » ,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European

,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European

,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-un interviu acordat G4Media.ro despre cum a construit de la zero o instituție europeană, Laura Codruța Kovesi spune că în cei șapte ani petrecuți la vârful Parchetului European, abia spre final a avut o revelație.

Laura Codruța Kovesi se laudă cu munca pe care o face la EPPO

”..Acum, spre final, în ultimii 3 ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”.

În acest context, Kovesi face trimitere către comisarul european, Johannes Hahn, care ocupa funcția de Comisar European pentru Buget și Resurse Umane, și care i-a cerut să nu mai publice date statistice pentru că ar încuraja euroscepticismul.

„Cred că am făcut o treabă bună, asta e tot ce pot să zic”.

Captură de ecran interviu G4Media

Jurnaliștii eleni o contrazic pe Kovesi și-i demontează rezultatele

Presa elenă susține că Parchetul European a intentat, în patru ani, în total 1.777 de cazuri, cu un prejudiciu total de doar 18 miliarde de euro: împotriva Italiei, 764 de cazuri, cu un prejudiciu de 7,5 miliarde, împotriva României, 380 de cazuri, cu prejudicii de 2,57 miliarde, împotriva Germaniei, 295 de cazuri, cu un prejudiciu de 5 miliarde, împotriva Bulgariei, 254 de cazuri, cu un prejudiciui de 1,13 miliarde de euro. Urmează alte țări, precum Grecia, cu 84 de cazuri, cu prejudicii estimate la 1,74 miliarde.

,,Aceste cifre sunt puțin vechi, pentru că sunt ultimele date publice, în timp ce recent purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că Parchetul European investighează 3.600 de cazuri. Adică, dna Kovesi demarează 900 de anchete noi în fiecare an sau, cu alte cuvinte, 2,4 anchete noi în fiecare zi. O activitate de neegalat!” scrie jurnalista elenă, Athina Kakouri.

Adică, din cele 3.600 de cazuri, doar un procentaj de 0,18% – mai precis 60 – au avut succes, restul fiind respinse de instanțele din țările respective.

Cazurile instrumentate de Kovesi, respinse de instanțele internaționale

„Din cele 3.600 de cazuri (n.m. instrumentate de Kovesi în calitate de șef al EPPO), doar aproximativ 60 au avut un rezultat. Toate celelalte au fost respinse de instanțele din Germania, Italia, România, Grecia…”, mai spune ziarista elenă.

,,Aici, unii – și mai ales persoanele în vârstă, care au văzut multe filme polițiste englezești și știu că Justiția respinge orice rechizitoriu care nu este pe deplin documentat și protejează prezumția de nevinovăție – ar putea, prin urmare, să judece disprețuitor mandatul doamnei Kovesi și cei 0,18% ai săi. Realitatea este însă alta, mandatul ei va lăsa o epocă și ea însăși va continua să deschidă orizonturi, poate chiar și în propria patrie.”, a conchis Athina Kakouri.

Laura Codruța Kovesi ocupă funcția de procuror-șef la Parchetul European pînă în octombrie, anul acesta, după ce, cinci ani a fost procuror-șef al DNA. Înainte de această funcție, Kovesi a fost procuror la Sibiu și procuror general al României. La data numirii, în 2006, Kovesi a fost prima femeie și cel mai tânăr procuror general din istoria României. Ea este, de asemenea, după decembrie 1989, singurul procuror general care și-a dus mandatul până la capăt.

AUTORUL RECOMANDĂ :

https://www.gandul.ro/actualitate/in-plin-razboi-politic-kovesi-il-ataca-pe-nicusor-dan-dupa-ce-acesta-a-spus-ca-s-au-facut-abuzuri-la-dna-faptul-ca-ai-obtinut-un-scor-bun-la-olimpiada-nu-te-califica-sa-faci-astfel-de-afi-20886434

Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost distruse, câți oameni au înnebunit

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
18:11
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
FLASH NEWS Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
17:31
Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
FLASH NEWS Robert Negoiță obține victoria în instanță pentru celebra datorie de 50 de milioane de euro la ANAF
17:18
Robert Negoiță obține victoria în instanță pentru celebra datorie de 50 de milioane de euro la ANAF
EXTERNE Conflict deschis între palate la Budapesta. Președintele ungar, Tamás Szujok, refuză să demisioneze anticipat la cererea premierului Péter Magyar
17:08
Conflict deschis între palate la Budapesta. Președintele ungar, Tamás Szujok, refuză să demisioneze anticipat la cererea premierului Péter Magyar
FLASH NEWS Presa maghiară, despre consultările de la Cotroceni: „Se formează noul guvern român, președintele impune o orientare pro-occidentală”
16:36
Presa maghiară, despre consultările de la Cotroceni: „Se formează noul guvern român, președintele impune o orientare pro-occidentală”
CONTROVERSĂ Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea primarului Firea
16:22
Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea primarului Firea
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria
LIFESTYLE 5 electrocasnice pe care să le scoți din priză pentru a economisi la factura de electricitate
18:13
5 electrocasnice pe care să le scoți din priză pentru a economisi la factura de electricitate
JUSTIȚIE Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
18:04
Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
NEWS ALERT Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
18:03
Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
MILITAR Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
17:37
Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
ADMINISTRAȚIE Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate
17:34
Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate

Cele mai noi

Trimite acest link pe