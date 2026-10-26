Prima prognoză pentru Crăciun 2026 | Cum va fi vremea în București de Sărbători, potrivit meteorologilor Accuweather.

Deși vremea a fost destul de ploioasă în ultima perioadă, iar temperaturile au scăzut considerabil, majoritatea oamenilor se întreabă când va cădea prima zăpadă și, mai ales, dacă va ninge de Crăciun.

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Zilele însorite nu au dispărut definitiv, chiar dacă în anumite zone ale României deja s-a așternut primul strat de zăpadă din acest an. Luna octombrie a debutat cu zile senine, dar pe parcurs au apărut ploile și vremea mohorâtă.

Deși majoritatea oamenilor, în special copiii, speră să aibă parte de ninsoare de Crăciun, meteorologii vin cu vești diferite.

Prima prognoză pentru Crăciun 2026

Meteorologii Accuweather au publicat primele estimări privind vremea din București pentru luna decembrie 2026. Potrivit prognozei, de Ajun și în ziua de Crăciun sunt așteptate condiții însorite, însă vremea s-ar putea schimba la trecerea dintre ani. De Revelion, prognoza indică ploaie înghețată, iar pe 1 ianuarie 2027 sunt anunțate ninsori.

În ziua de Crăciun, temperaturile vor urca până la 8 grade Celsius, în timp ce în prima zi din noul an vor scădea până în pragul înghețului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

Sursă foto: Accuweather