Prima pagină » Vremea » Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din acest mileniu în România. Orașele în care plouă toată luna iunie

Meteorologii EasWeather anunță cea mai ploioasă vară din acest mileniu în România. Iată care sunt orașele în care plouă toată luna iunie.

În cei 25 de ani din acest mileniu, am fost obișnuiți să avem veri secetoase și caniculare. Dar iată că lucrurile se schimbă în cea de-a 26-a vară. Mai exact, această vară se anunță cea mai ploiasă dintre toate. Meteorologii anunță, deci, ploi în zonele de câmpie și de deal, dar la munte va fi „prăpăd”.

Spre exemplu, să luăm luna iunie în Brașov. Meteorologii EaseWeather anunță doar patru zile fără ploaie în acest oraș de munte, respectiv, zilele de 7, 8, 24 și 28 iunie. În rest, pentru toate zilele sunt anunțate ploi în Brașov. Soarele se va ascunde în nori, iar temperaturile nu vor depăși 26 de grade C.

În plus, meteorologii EaseWeather anunță că, la fel se va întâmpla și în celelalte localități de munte, cel puțin în prima lună de vară. Vor fi ploi intense și nu vor lipsi nici tunetele și fulgerele.

Așadar, meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din acest mileniu, în România. Va ploua mult în Brașov și în celelalte zone montane, în luna iunie 2026.

După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

