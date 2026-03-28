Vara 2026, sub semnul extremelor: meteorologii trag un puternic semnal de alarmă în legătură cu fenomenul El Nino. Cum va fi vremea în iulie și august

Sezonul estival din 2026 se anunță diferit față de anii precedenți și asta din cauza schimbărilor importante în circulația aerului, potrivit celor de la Severe Weather. După o perioadă dominată de fenomenul La Niña, vara care vine va fi afectată de El Niño, care este de așteptat să se manifeste deosebit de intens.

Se vorbește, de fapt, chiar despre fenomenul „Super El Niño”, așteptat cu precădere în a doua parte a anului.

Cum ar putea arăta vara în Europa

Planeta intră într-o nouă etapă a ciclului climatic ENSO (El Niño – Oscilația Sudică), spun meteorologii. Acest mecanism natural va influența vremea la scară globală. În prezent, specialiștii observă o încălzire accelerată a apelor din Pacificul tropical, inclusiv în straturile mai adânci.

Un rol esențial în producerea acestui fenomen îl joacă așa-numita „undă Kelvin”, care transportă mase de apă caldă către suprafață. Pe măsură ce aceste ape mai calde se extind, ele modifică circulația aerului la nivel global, influențând regimul temperaturilor și al precipitațiilor, transmite Severe Weather.

Pentru Europa, prognozele indică faptul că ne așteaptă 2026 o vară caracterizată de contraste:

În vestul continentului, temperaturile ar putea rămâne apropiate de normal sau chiar ușor sub medie, fiind sub influența aerului mai rece din Atlantic;

În Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, se conturează o tendință de încălzire, cu valori peste mediile obișnuite.

Legat de precipitații, multe regiuni vor înregistra cantități mai mari de ploi, pe fondul unei instabilități atmosferice crescute. Dar, nu vor lipsi nici perioadele de caniculă extremă, cu mențiunea că acestea vor fi întrerupte mai des de episoade de vreme severă, ce se va manifesta cu averse și furtuni.

De altfel, Centrul European ECMWF sugerează un tipar similar altor tranziții rapide de la fenomenul La Niña la El Niño: presiune atmosferică mai scăzută în vest, acumulări de aer cald în centrul și estul Europei și o circulație mai umedă a aerului, favorabilă ploilor abundente.

Iar efectele nu se vor limita la Europa. În America de Nord, nordul și estul continentului ar putea avea temperaturi mai moderate, în timp ce sudul și vestul vor resimți perioade de încălzire accentuată.

Apare fenomenul „Super El Niño”?

Cu toate că meteorologii sunt convinși de apariția fenomenului El Niño în vara asta, intensitatea sa rămâne, încă, incertă.

Avertismentul rămână, însă: unele prognoze indică o probabilitate tot mai mare ca fenomenul să atingă un nivel foarte ridicat spre finalul lui 2026 și începutul lui 2027. Acest episod a primit, deja, un nume dinainte să ia naștere – „Super El Niño”.

„Super El Niño” poate aduce o serie de fenomene extreme, cum ar fi ploi torențiale în anumite regiuni de pe glob, secetă severă în altele și variații bruște de temperatură.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

