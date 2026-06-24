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Proiectul de unire a României cu Republica Moldova a trecut de Camera Deputaților și merge la votul final în Senat

Olga Borșcevschi
Proiectul de unire a României cu Republica Moldova a trecut de Camera Deputaților și merge la votul final în Senat
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Camera Deputaților a adoptat astăzi, tacit, o propunere legislativă care prevede Unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii S.O.S România. Vot decizional este, însă, Senatul României.

Subiectul Unirii Republicii Moldova cu România ajunge în Senat

Propunerea legislativă a fost depusă în 14 aprilie în Parlament şi a obţinut un punct de vedere negativ din partea Guvernului dar şi avize negative de la comisia juridică şi comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor.

PARLAMENT

Astăzi, propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor, ca urmare a depăşirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţie şi va merge la Senat, forul decizional, în forma iniţiatorului, ţinând cont că nu a existat o dezbatere în plen.

Potrivit iniţiativei legislative, Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova.

În proiect se mai arată că Parlamentul României reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinţei C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice şi abilitează guvernul ţării să înceapă de urgenţă, imediat, negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova.

După adoptarea prezentei legi şi publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autorităţile internaţionale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U., U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legii, se mai arată în propunerea legislativă.

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