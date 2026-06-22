Psihologii spun că persoanele care nu ies din casă duminica sunt mai complexe decât par. Ce trăsătură comună de caracter au

Pentru multe persoane, duminica este sinonimă cu reuniunile de familie, ieșirile cu prietenii sau activitățile în aer liber. Totuși, există oameni care preferă să petreacă ultima zi a săptămânii acasă, relaxându-se.

Experții în psihologie afirmă că această preferință poate avea mai multe explicații. Ele pot fi legate de felul de a fi al unei persoane sau de starea sa emoțională, conform TN.

Duminica, un refugiu pentru reîncărcarea emoțională

Potrivit specialiștilor, a rămâne acasă duminica poate fi asociat cu nevoia de a-ți reface energia. În timpul săptămânii, stresul profesional, responsabilitățile și interacțiunile sociale pot epuiza resursele emoționale ale unei persoane. De aceea, a-ți acorda o zi de odihnă într-un mediu sigur și familiar poate reprezenta o strategie de autoreglare emoțională.

Psiholoaga americană Susan Cain explică faptul că persoanele cu tendințe introvertite au nevoie de momente de singurătate pentru a procesa informațiile și pentru a-și recupera energia. Acest lucru nu înseamnă că cei care preferă să rămână acasă sunt exclusiv introvertiți, însă sugerează că apreciază momentele de liniște pentru a-și menține echilibrul mental.

Un alt posibil motiv este anxietatea socială sau oboseala mentală acumulată. Unele persoane experimentează niveluri ridicate de stres în cadrul evenimentelor sociale sau în medii cu multe interacțiuni. Pentru ele, o duminică petrecută acasă reprezintă o pauză necesară pentru a evita suprasolicitarea emoțională.

Plăcerea confortului și a grijii față de sine

Dincolo de nevoia de odihnă, multe persoane se bucură pur și simplu de liniștea propriului cămin. Vizionarea unui film, citirea unei cărți sau gătitul unui preparat special sunt activități care generează stare de bine și satisfacție personală. Psihologia pozitivă evidențiază importanța desfășurării unor activități plăcute și lipsite de presiune externă, ceea ce poate explica de ce unii oameni preferă o duminică fără planuri în afara casei.