Studiu. Cum te afectează interacțiunea cu persoane stresate sau epuizate emoțional. „Am îmbătrânit din cauza ta”, nu este doar o vorbă

Potrivit unui studiu recent, interacțiunile frecvente cu persoane dificile sau epuizante din punct de vedere emoțional pot avea efecte reale asupra organismului, pot influența sănătatea și accelera procesul biologic de îmbătrânire.

Expresii precum „mi-ai scos peri albi”, „mi-ai mâncat ani din viață” sau „am îmbătrânit din cauza ta” nu sunt doar simple metafore, ci reflectă o realitate confirmată de cercetători, explică Observator.

Femeile sunt mai vulnerabile în faţa stresului

„Creierul percepe aceste relații cu persoanele toxice ca pe niște amenințări repetitive. Atunci când ne întâlnim cu persoane care critică constant, care ne cer prea mult, care creează tensiuni constante, care sunt negativiști sau manipulatori, intrăm într-o stare de stres și asta ne afectează energia, somnul, felul de a gândi”, a declarat Irina Mitrea, psiholog la Institutul Socola Iași.

Știți cum se spune, mai bine singură la masă decât prost însoțită. Uneori 5 minute cu o persoană nepotrivită se simt precum 5 ani, iar sănătatea noastră fizică și psihică e mai importantă decât orice. Și totuși ce facem dacă în cele din urmă avem lângă noi o persoană toxică? Cred că cea mai bună soluție e să ne ridicăm și să plecăm.

Realizatorii studiului spun că femeile sunt mai vulnerabile în faţa criticilor şi stresului interpersonal. În plus, un mediu social toxic este asociat cu depresia și anxietata, o stare generală de sănătate mai precară, un indice de masă corporală mai ridicat și niveluri crescute ale markerilor inflamatorii, explică psihologul pentru Observator.

