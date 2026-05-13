Prima pagină » Actualitate » Ce spun psihologii despre persoanele care își cer scuze tot timpul

Ce spun psihologii despre persoanele care își cer scuze tot timpul

Ce spun psihologii despre persoanele care își cer scuze tot timpul
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Psihologii spun că oamenii care își cer scuze tot timpul nu sunt neapărat mai politicoși, ci aceasta este o consecință a mediului în care au crescut, scrie El Economista.

Este ceva obișnuit să cunoști una sau mai multe persoane care au obiceiul de a-și cere scuze sau de a le mulțumi constant altora, chiar și atunci când pare complet inutil. Acest tip de obicei este ceea ce explică psihologul și editorul Lachlan Brown într-una dintre cele mai recente postări ale sale pe site-ul Space Daily, după ce și-a dat seama că el însuși obișnuia să facă asta frecvent.

După ce a reflectat asupra motivelor pentru care făcea asta, a ajuns la concluzia că era un obicei pe care l-a dezvoltat în copilărie, ca o modalitate de a „conține” o posibilă reacție negativă din partea celorlalți. Potrivit lui Brown, deși nu a avut o copilărie rea și a primit întotdeauna îngrijirea necesară, realitatea este că părinții săi aveau temperamente foarte volatile.

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

Acest psiholog explică faptul că a ajuns să își asume responsabilitatea pentru aceste schimbări, fapt care l-a făcut să fie foarte atent în permanență. În acest sens, scuzele au funcționat uneori pentru a „calma lucrurile”, chiar dacă el nu era de vină pentru nimic.

Acest a determinat pshihologul să asimileze treptat acest lucru în viața de zi cu zi, de-a lungul anilor. Dintr-o perspectivă psihologică, acest fenomen este cunoscut sub numele de parentificare emoțională, adoptând starea emoțională a părinților, ceea ce duce la o inversare a rolurilor. Acest fenomen interferează direct cu dezvoltarea copilăriei și reproduce anumite tipare la vârsta adultă. De exemplu, conform unui studiu din 2023, copiii ai căror părinți aveau boli mintale aveau o probabilitate de trei ori mai mare de a dezvolta probleme psihologice la vârsta adultă.

Din exterior, aceste persoane pot părea deosebit de amabile și politicoase, dar pentru cei care experimentează acest comportament, acesta poate duce la o epuizare semnificativă a energiei, deoarece menține sistemul nervos într-o stare constantă de alertă.

Autorul recomandă:

Psihologii spun că persoanele care fac curățenie în casă tot timpul simt o îngrijorare constantă și au sentimente de frică

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
20:33
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
FLASH NEWS Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
20:02
Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
MESAJ Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
19:42
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
FLASH NEWS Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
19:38
Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
REACȚIE Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”
19:02
Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”
UTILE Mai hrănitor decât somonul și cu mai puțin mercur decât tonul: Peștele ideal de consumat zilnic pentru a-ți proteja inima și creierul
18:28
Mai hrănitor decât somonul și cu mai puțin mercur decât tonul: Peștele ideal de consumat zilnic pentru a-ți proteja inima și creierul
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
NEWS ALERT. 13 mari companii aeriene AU ANULAT MAI MULTE ZBORURII!
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu pe 3 milioane de oameni a dezvăluit o legătură puternică între consumul de canabis și depresie
JUSTIȚIE Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
19:35
Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
MEDIU Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
19:13
Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
CONTROVERSĂ Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
18:58
Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
INEDIT Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie. Renate Weber cere modificarea Codul Civil
18:42
Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie. Renate Weber cere modificarea Codul Civil
EXCLUSIV Ștefan Popescu dezvăluie mizele din culisele B9: Americanii nu mai au pe lista de priorități Ucraina și Marea Neagră
18:31
Ștefan Popescu dezvăluie mizele din culisele B9: Americanii nu mai au pe lista de priorități Ucraina și Marea Neagră
VIDEO De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați
17:55
De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați

Cele mai noi

Trimite acest link pe