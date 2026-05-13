Ce spun psihologii despre persoanele care își cer scuze tot timpul

Psihologii spun că oamenii care își cer scuze tot timpul nu sunt neapărat mai politicoși, ci aceasta este o consecință a mediului în care au crescut, scrie El Economista.

Este ceva obișnuit să cunoști una sau mai multe persoane care au obiceiul de a-și cere scuze sau de a le mulțumi constant altora, chiar și atunci când pare complet inutil. Acest tip de obicei este ceea ce explică psihologul și editorul Lachlan Brown într-una dintre cele mai recente postări ale sale pe site-ul Space Daily, după ce și-a dat seama că el însuși obișnuia să facă asta frecvent.

După ce a reflectat asupra motivelor pentru care făcea asta, a ajuns la concluzia că era un obicei pe care l-a dezvoltat în copilărie, ca o modalitate de a „conține” o posibilă reacție negativă din partea celorlalți. Potrivit lui Brown, deși nu a avut o copilărie rea și a primit întotdeauna îngrijirea necesară, realitatea este că părinții săi aveau temperamente foarte volatile.

Acest psiholog explică faptul că a ajuns să își asume responsabilitatea pentru aceste schimbări, fapt care l-a făcut să fie foarte atent în permanență. În acest sens, scuzele au funcționat uneori pentru a „calma lucrurile”, chiar dacă el nu era de vină pentru nimic.

Acest a determinat pshihologul să asimileze treptat acest lucru în viața de zi cu zi, de-a lungul anilor. Dintr-o perspectivă psihologică, acest fenomen este cunoscut sub numele de parentificare emoțională, adoptând starea emoțională a părinților, ceea ce duce la o inversare a rolurilor. Acest fenomen interferează direct cu dezvoltarea copilăriei și reproduce anumite tipare la vârsta adultă. De exemplu, conform unui studiu din 2023, copiii ai căror părinți aveau boli mintale aveau o probabilitate de trei ori mai mare de a dezvolta probleme psihologice la vârsta adultă.

Din exterior, aceste persoane pot părea deosebit de amabile și politicoase, dar pentru cei care experimentează acest comportament, acesta poate duce la o epuizare semnificativă a energiei, deoarece menține sistemul nervos într-o stare constantă de alertă.

