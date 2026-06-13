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Psihologia spune că persoanele care încă scriu de mână în calendar, în loc să folosească telefonul, au aceste trăsături în comun

Psihologia spune că persoanele care încă scriu de mână în calendar, în loc să folosească telefonul, au aceste trăsături în comun
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Psihologia spune că persoanele care încă scriu de mână în calendar, în loc să folosească telefonul, au aceste trăsături în comun.

Înainte de apariția telefoanelor mobile, cea mai bună metodă de a ști în ce zi te afli era utilizarea unui calendar. Deși unii cred că a ieșit din uz, calendarele sunt un aliat important pentru a evita uitarea aspectelor relevante.

În prezent, telefoanele mobile vin din fabrică cu un calendar care, în teorie, îndeplinește aceeași funcție ca cel tradițional. Cu toate acestea, există persoane care preferă în continuare să îl folosească pe cel de hârtie pentru a nota tot ceea ce vor să își amintească și pentru a consulta o anumită dată. Potrivit psihologiei, aceste persoane împărtășesc patru trăsături unice, scrie El Economista.

Sursă foto: Shutterstock

Trăsături comune

Numeroase studii și specialiști își dedică timpul pentru a înțelege anumite trăsături ale comportamentului uman. Psihologii afirmă că persoanele care continuă să noteze lucruri într-un calendar de hârtie valorizează mai mult experiența tactilă. Acest lucru se datorează faptului că această acțiune simplă permite crearea unei înregistrări tangibile a vieții lor, ceva ce pot ține în mâini și care le oferă fericire și emoție.

O altă trăsătură comună a acestor persoane este aprecierea și bucuria anticipării. Cei care obișnuiesc să noteze lucruri în calendar simt o anumită emoție atunci când marchează o zi sau un eveniment special. Așa cum explică psihologul Robert Zajonc în teoria simplului efect al expunerii, familiaritatea generează o stare de afecțiune. Cu cât interacționăm mai mult cu ceva, cu atât îl apreciem mai mult.

Psihologia susține că cei care notează în calendar au mai multe șanse să își atingă obiectivele. Acest lucru a fost demonstrat într-un studiu realizat de psiholoaga Gail Matthews. Ea a descoperit că persoanele care își scriu obiectivele au cu peste 40% mai multe șanse să le îndeplinească. De aceea, scrisul într-un calendar este o modalitate excelentă de a obține ceea ce visăm.

Experții sunt de acord că persoanele care scriu într-un calendar de hârtie împărtășesc trăsătura de a valoriza simplitatea. A dedica timp pentru a nota evenimente sau sărbători într-un calendar implică utilizarea unui instrument simplu și departe de stresul erei digitale.

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