Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate.

Interacțiunea cu pisicile poate influența nivelul de stres, empatia și modul în care unele persoane se raportează la cei din jur.

Să vezi o pisică și să te apropii automat pentru a o mângâia este un gest obișnuit pentru multe persoane. Deși poate părea doar o simplă manifestare de afecțiune față de animale, psihologia a studiat ce se ascunde în spatele acestui comportament și ce trăsături au în comun cei care simt o afinitate specială pentru feline, conform as.

Specialiștii subliniază că niciun comportament izolat nu definește complet personalitatea unei persoane. Cu toate acestea, unele studii sugerează că oamenii care se bucură în mod deosebit de contactul cu pisicile tind să prezinte anumite caracteristici emoționale și sociale.

Un gest care ajută la reducerea stresului

O cercetare publicată de ScienceReader arată că interacțiunea cu o pisică timp de câteva minute poate favoriza creșterea nivelului de oxitocină, cunoscută popular drept „hormonul stării de bine”, atât la oameni, cât și la animale, atunci când interacțiunea este voluntară.

În plus, alte studii au observat că acest tip de contact poate contribui la reducerea nivelului de cortizol, hormonul asociat stresului. Din acest motiv, multe persoane găsesc în compania pisicilor o modalitate simplă de a se relaxa după o zi solicitantă.

Ce trăsături au în comun persoanele care adoră să mângâie pisici

Potrivit specialiștilor, persoanele care caută frecvent contactul cu pisicile prezintă adesea câteva caracteristici comune:

Sensibilitate emoțională ridicată. Tind să perceapă mai ușor schimbările subtile de dispoziție și semnalele emoționale fine.

Tind să perceapă mai ușor schimbările subtile de dispoziție și semnalele emoționale fine. Capacitate de empatie. Pisicile necesită răbdare și respect pentru propriul ritm, ceea ce este asociat adesea cu o înțelegere emoțională mai profundă.

Pisicile necesită răbdare și respect pentru propriul ritm, ceea ce este asociat adesea cu o înțelegere emoțională mai profundă. Preferință pentru relații neintruzive. Apreciază legăturile bazate pe încredere și respect reciproc, mai degrabă decât pe atenție constantă.

Apreciază legăturile bazate pe încredere și respect reciproc, mai degrabă decât pe atenție constantă. Caracter observator și introspectiv. Se simt confortabil în medii liniștite și acordă atenție detaliilor.

Se simt confortabil în medii liniștite și acordă atenție detaliilor. Căutarea conexiunilor autentice. Mulți specialiști asociază această afinitate cu preferința pentru relații spontane și naturale, fără constrângeri.

Legătura specială dintre oameni și pisici

Spre deosebire de alte animale de companie, pisicile sunt de obicei mai selective atunci când își manifestă afecțiunea. Încrederea lor se construiește treptat și necesită răbdare.

De aceea, pentru cei care simt nevoia să mângâie fiecare pisică întâlnită pe stradă, acest gest poate însemna mult mai mult decât o simplă dovadă de afecțiune. În multe cazuri, el reprezintă o modalitate de a găsi liniște, companie și o conexiune emoțională bazată pe respect reciproc.

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