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Radu Miruţă dezminte că șase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE / SUA ar fi operat în portul Constanţa

Olga Borșcevschi
Radu Miruţă dezminte că șase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE / SUA ar fi operat în portul Constanţa
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat, duminică, faptul că niciunul dintre cele șase petroliere nu se afla pe lista de sancțiuni ale UE / SUA în momentul în care efectuau misiuni de transport maritim și au ajuns în Portul Constanța.

Miruță: „Petrolierele nu erau incluse pe lista de sancțiuni UE / SUA când au trecut prin Constanța”

„Se vorbeşte mult, uneori se acuză şi mai mult. Dar faptele sunt încăpăţânate şi nu pot fi schimbate de niciun titlu senzaţionalist.

În ultimele ore au circulat informaţii potrivit cărora 6 nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE/SUA ar fi operat în portul Constanţa. Subiectul este unul serios, e legitim să fie de interes public, dar merită discutat pe baza faptelor, nu a speculaţiilor. Adevărul este unul singur: niciuna dintre cele 6 nave nu se afla pe listele de sancţiuni ale Uniunii Europene sau ale SUA în momentul în care a intrat ori a ieşit din portul Constanţa”, transmite ministrul interimar al Apărării, într-o postare pe Facebook.

Oficialul arată că nava DASHAN / MIANZIMU a trecut ultima dată prin portul Constanţa în august 2023 şi a fost inclusă pe lista de sancţiuni în 2024, nava CELINE a avut ultima trecere prin portul Constanţa la 14.10.2023, iar sancţiunile au fost impuse în octombrie 2025.

Miruță mai precizează că nava IRA / BELA a intrat în portul Constanţa la 12.03.2024 şi a plecat la 15.03.2024 şi a fost inclusă pe lista de sancţiuni în 2025 iar nava CROCO / ARIA – a intrat în portul Constanţa în aprilie 2025 şi a fost sancţionată internaţional la 21.05.2025;

De asemenea, nava SATNA – a intrat în portul Constanţa la 12.01.2023, iar sancţiunile au fost impuse în mai 2025 şi PAXMARIS – a trecut ultima dată prin portul Constanţa la 08.09.2024 şi a fost inclusă pe lista de sancţiuni în mai 2025.

„Aceasta este cronologia reală a evenimentelor din datele oficiale primite de la instituţiile statului. O navă nu poate fi acuzată că a încălcat sancţiuni care nu existau la momentul la care a operat într-un port. Faptele şi datele contează. Întotdeauna”, a conchis Miruță.

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