Radu Miruță explică motivul pentru care drona a intrat nevăzută în Portul Constanța: „Pe mare, în spațiul aerian, MApN vede tot”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat sâmbătă, la Constanța, că radarele MApN nu pot detecta dronele maritime mai mici de 80 de centimetri înălțime și a precizat că paza porturilor revine Autorității Navale și Poliției de Frontieră.

„Pentru intrarea în port răspund Autoritatea Navală și Poliția de Frontieră. MApN nu face paza portului. Sprijină elementele de securitate națională.”

De ce a trecut drona de controale fără să o vadă nimeni

Miruță afirmă că MApN monitorizează doar obiectele mari, însă aparatele de mici dimensiuni reușesc să treacă de filtrele de securitate.

„Care au fost filtrele de a trecut drone? Răspunsul nu este la MApN. Pe mare, MApN, în spațiul aerian, vede tot. Este o zonă plană. Vede nave. Dronele cu înălțime de până la 80 de centimetri, pe mare, nu sunt văzute de radarele MApN”, a explicat Radu Miruță.

Ministrul spune că vina pentru pătrunderea dronei în zona de litoral nu aparține instituției pe care o conduce. Din cauza exploziei, acesta spune că nu se poate calcula exact ce greutate avea.

„Având în vedere că drona s-a autodetonat, nu se poate stabili cantitatea exactă de explozibil pe care o transporta. Poate transporta până la 500 de kilograme”, a mai adăugat acesta.

Patru drone au scăpat de sub control din cauza războiului

Miruță a subliniat că discuțiile cu Ucraina continuă.

„Încercăm, la nivel diplomatic, să avem un protocol cu Ucraina. Am vorbit cu ministrul Apărării și i-am explicat nemulțumirile”, a mai precizat acesta.

Astăzi, președintele Nicușor Dan și Radu Miruță au participat la o ședință care a avut loc la Constanţa, după ce, vineri, Ucraina a pierdut controlul a patru drone, iar una s-a autodetonat în Portul Constanța.