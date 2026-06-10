Război în Ucraina, ziua 1.567. Zelenski vrea UE la masa negocierilor cu Federația Rusă, dar nu ca mediator

Războiul din Ucraina a intrat, miercuri, 10 iunie 2026, în a 1567-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a apreciat că Europa trebuie să fie reprezentată la masa negocierilor pentru pace, dar consideră „periculos” ca UE să fie mediator, dat fiind statutul de până acum, acela de partener al Ucrainei.

Zelenski: „Europa este de partea noastră”

„Europa trebuie să fie implicată în orice fel de negociere. Dar, în opinia mea, Europa nu poate pur și simplu să medieze, întrucât este de partea noastră. Le-am împărtășit acest lucru partenerilor noștri. Este foarte periculos să medieze, pur și simplu. Pentru că, de exemplu, dacă UE mediază, se va aduce în discuție dacă să impună sau nu noi sancțiuni; în calitate de mediatori, trebuie să fie la mijloc”, a explicat Zelenski, la o conferință de presă în capitala estonă Tallinn, după un summit regional cu liderii statelor nordice și baltice.

UE este departe de a fi pregătită să acționeze ca mediator în orice proces de pace între Ucraina și Rusia, întrucât pare a fi concentrată mai mult pe continuarea războiului, crede și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a făcut acest comentariu în urma unei întrebări din partea presei despre posibilitatea ca UE să acționeze ca mediator, pe fondul blocajului în negocierile de pace ruso-ucrainene mediate de SUA.

„În primul rând, inițierea eforturilor de mediere prin impunerea unor condiții Rusiei este ilogică și greșită. Și, desigur, este inacceptabil pentru noi”, a remarcat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Putin, întâlnire importantă la Kremlin

Pe de altă parte, săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin a avut o întâlnire, la Kremlin, cu fostul cancelar german Gerhard Schroder, un politician considerat apropiat de Rusia și care a deținut funcții de conducere în companii petroliere de stat rusești. Luna trecută, Putin sugerase că Schroder ar putea fi un mediator din partea UE în negocierile ruso-ucrainene, idee respinsă, însă, de Kiev.

Cât despre medierea realizată de SUA, Dmitri Peskov a spus că nu există în prezent planuri pentru o convorbire telefonică între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Totuși, el a adăugat că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner continuă să mențină contacte atât cu Rusia, cât și cu Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina”, odată cu războiul din Iran