Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.578. Ucrainenii au lovit tocmai în Siberia, rușii răspund cu un atac asupra orașului Harkov

Război în Ucraina, ziua 1.578. Ucrainenii au lovit tocmai în Siberia, rușii răspund cu un atac asupra orașului Harkov

Război în Ucraina, ziua 1.578. Ucrainenii au lovit tocmai în Siberia, rușii răspund cu un atac asupra orașului Harkov
Război în Ucraina, ziua 1.578. Ucrainenii au lovit tocmai în Siberia / foto ilustrativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Războiul din Ucraina a intrat, duminică, 21 iunie 2026, în a 1578-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii siberiene Tiumen, situată la aproximativ 2.000 de kilometri de granița cu Rusia, au transmis autoritățile locale.

Alte trei regiuni, lovite

„Un atac cu drone împotriva rafinăriei din Tiumen a fost respins. Serviciile de urgență acționează la locul unde au căzut fragmente din dronele doborâte”, a scris pe rețelele de socializare guvernatorul regional Alexander Moor. El a adăugat că, potrivit datelor preliminare, niciun lucrător al rafinăriei nu a fost rănit, dar toți angajații au fost evacuați, ca măsură de precauție.

Canalele ruse de pe Telegram nu au publicat imagini ale atacului.

De asemenea, autoritățile ruse au emis o alertă de risc de atacuri cu drone în regiunile învecinate Kurgan, Celiabinsk și Sverdlovsk. Potrivit Moscovei, sâmbătă, între orele 07:00 și 14:00, au fost doborâte 57 de drone ucrainene. În noaptea precedentă fuseseră doborâte încă 287 de astfel de vehicule aeriene fără pilot lansate de Ucraina.

Ucraina susține că rafinăriile sunt o țintă predilectă a atacurilor sale și că mizează pe această tactică de război asimetric.

Rusia a lovit orașul Harkov

Pe de altă parte, Kievul arată că bombe lansate de Rusia ar fi lovit un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Cel puțin o persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite, printre care și un copil de 6 ani.

Un cadavru a fost scos din dărâmături la câteva ore după atac, a declarat primarul Ihor Terekhov. El a spus că bombele au lovit o clădire din districtul Kholodnohirskiy, la primele ore ale dimineții.

În altă parte a orașului Harkov, o dronă a lovit un vehicul, ucigând un bărbat și rănind-o pe femeia care conducea mașina, a mai declarat Syniehubov.

Tot sâmbătă, Rusia a lansat, din nou, bombe ghidate asupra Ucrainei, lovind periferia orașului Sumy, din nord, potrivit șefului administrației locale, Oleh Hryhorov. Atacurile au ucis un bărbat. Cel puțin 20 de imobile au fost distruse.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Folk versus rock. Nicu Alifantis: „În 1979 am scos «După melci». M-am ambiționat să scot și eu un album, văzând că trupele rock sunt pe val”
08:00
Folk versus rock. Nicu Alifantis: „În 1979 am scos «După melci». M-am ambiționat să scot și eu un album, văzând că trupele rock sunt pe val”
NEWS ALERT Alarmă de atac cu drone în Tulcea. Două aeronave britanice de luptă Eurofighter Typhoon au fost ridicate. A fost emis mesaj RO-Alert
07:47
Alarmă de atac cu drone în Tulcea. Două aeronave britanice de luptă Eurofighter Typhoon au fost ridicate. A fost emis mesaj RO-Alert
ACTUALITATE 21 Iunie, calendarul zilei: Andreea Bănică împlinește 48 de ani, Lana Del Rey face 41
07:15
21 Iunie, calendarul zilei: Andreea Bănică împlinește 48 de ani, Lana Del Rey face 41
EXTERNE Incendiul de proporții la un depozit din Los Angeles continuă. Primarul Karen Bass a declarat stare de urgență în a doua metropolă din SUA
06:40
Incendiul de proporții la un depozit din Los Angeles continuă. Primarul Karen Bass a declarat stare de urgență în a doua metropolă din SUA
ȘTIINȚĂ SUA îngroapă o capsulă a timpului care va fi deschisă abia în anul 2276. Ce obiecte ciudate se află în ea
06:00
SUA îngroapă o capsulă a timpului care va fi deschisă abia în anul 2276. Ce obiecte ciudate se află în ea
EVENIMENT PNL își alege astăzi noua conducere, în Congres Extraordinar. Bolojan e singurul candidat. Ce se va întâmpla cu gruparea Veștea
05:45
PNL își alege astăzi noua conducere, în Congres Extraordinar. Bolojan e singurul candidat. Ce se va întâmpla cu gruparea Veștea
Mediafax
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Sfârșitul statului-națiune în UE? Conceptul, explicat de un expert român care îi pune pe jar pe suveraniști
Mediafax
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani în ÎNCHISOARE pentru violuri pe care nu le-a comis
Click
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că NU îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
O cântăreață din Iran, condamnată la 74 de lovituri de bici pentru un concert transmis online
FLASH NEWS Trump amenință cu taxe în Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul nu semnează acordul în 60 de zile: „Vom fi Îngerul Păzitor al Orientului Mijlociu”
08:11
Trump amenință cu taxe în Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul nu semnează acordul în 60 de zile: „Vom fi Îngerul Păzitor al Orientului Mijlociu”
CONTROVERSĂ Trump susține că Rusia putea cuceri Kievul în doar 4 ore la începutul războiului, dar armata lui Putin a făcut o „greșeală fatală”
07:32
Trump susține că Rusia putea cuceri Kievul în doar 4 ore la începutul războiului, dar armata lui Putin a făcut o „greșeală fatală”
INEDIT Modelul matematic care estimează în câți ani ar putea dispărea oamenii de pe Pământ. Ce susține contestatul „argument al Apocalipsei”
06:30
Modelul matematic care estimează în câți ani ar putea dispărea oamenii de pe Pământ. Ce susține contestatul „argument al Apocalipsei”
Cum împing Ilie Bolojan, USR și UDMR „extremiștii” în guvern. Culmea, susținerea lui Bolojan vine tocmai pentru lupta împotriva PSD și AUR, dar premierul demis forțează să îi aducă la putere
06:00
Cum împing Ilie Bolojan, USR și UDMR „extremiștii” în guvern. Culmea, susținerea lui Bolojan vine tocmai pentru lupta împotriva PSD și AUR, dar premierul demis forțează să îi aducă la putere
EXCLUSIV După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
06:00
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu l-a decupat pe Nicușor Dan din poza de la depunerea jurământului. Ce a vrut să transmită cu acest gest
05:40
Oana Gheorghiu l-a decupat pe Nicușor Dan din poza de la depunerea jurământului. Ce a vrut să transmită cu acest gest

Cele mai noi

Trimite acest link pe