Război în Ucraina, ziua 1.578. Ucrainenii au lovit tocmai în Siberia, rușii răspund cu un atac asupra orașului Harkov

Războiul din Ucraina a intrat, duminică, 21 iunie 2026, în a 1578-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii siberiene Tiumen, situată la aproximativ 2.000 de kilometri de granița cu Rusia, au transmis autoritățile locale.

Alte trei regiuni, lovite

„Un atac cu drone împotriva rafinăriei din Tiumen a fost respins. Serviciile de urgență acționează la locul unde au căzut fragmente din dronele doborâte”, a scris pe rețelele de socializare guvernatorul regional Alexander Moor. El a adăugat că, potrivit datelor preliminare, niciun lucrător al rafinăriei nu a fost rănit, dar toți angajații au fost evacuați, ca măsură de precauție.

Canalele ruse de pe Telegram nu au publicat imagini ale atacului.

De asemenea, autoritățile ruse au emis o alertă de risc de atacuri cu drone în regiunile învecinate Kurgan, Celiabinsk și Sverdlovsk. Potrivit Moscovei, sâmbătă, între orele 07:00 și 14:00, au fost doborâte 57 de drone ucrainene. În noaptea precedentă fuseseră doborâte încă 287 de astfel de vehicule aeriene fără pilot lansate de Ucraina.

Ucraina susține că rafinăriile sunt o țintă predilectă a atacurilor sale și că mizează pe această tactică de război asimetric.

Rusia a lovit orașul Harkov

Pe de altă parte, Kievul arată că bombe lansate de Rusia ar fi lovit un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Cel puțin o persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite, printre care și un copil de 6 ani.

Un cadavru a fost scos din dărâmături la câteva ore după atac, a declarat primarul Ihor Terekhov. El a spus că bombele au lovit o clădire din districtul Kholodnohirskiy, la primele ore ale dimineții.

În altă parte a orașului Harkov, o dronă a lovit un vehicul, ucigând un bărbat și rănind-o pe femeia care conducea mașina, a mai declarat Syniehubov.

Tot sâmbătă, Rusia a lansat, din nou, bombe ghidate asupra Ucrainei, lovind periferia orașului Sumy, din nord, potrivit șefului administrației locale, Oleh Hryhorov. Atacurile au ucis un bărbat. Cel puțin 20 de imobile au fost distruse.