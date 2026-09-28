Război în Ucraina, ziua 1.677. Zelenski anunță rezultate importante pe frontul de la Liman

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat „rezultate importante” pe frontul de la Liman, în regiunea Donețk (est).

Zelenski: „Ocupanții continuă să fie eliminați”

Zelenski a primit informații direct de la comandantul-șef al armatei ucrainene, Mihailo Drapatîi.

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„Trupele noastre au obținut rezultate importante pe frontul de la Liman, în regiunea Donețk, în cadrul operațiunii Vivaldi, la fel și grupul de trupe aeropurtate de asalt în cadrul uneia dintre celelalte operațiuni a noastre de apărare activă. Ocupanții continuă să fie eliminați, iar obiectivele stabilite sunt atinse”, a scris Zelenski într-un mesaj pe X.

Săptămâna aceasta, potrivit lui, în toate zonele de luptă activă de pe front, unitățile ucrainene au neutralizat 10.660 de soldați ruși, morți și răniți, și a subliniat că fiecare dintre aceste pierderi rusești este confirmată de dovezi video.

El a precizat că cele mai intense lupte au loc în sectoarele Pokrovsk, Kostiantinivka și Liman, adăugând că se desfășoară operațiuni și în regiunile Zaporojie, Harkov și Sumî.

Zelenski a adus un omagiu special luptătorilor Corpului III de armată și Brigăzii 68-a independente aeropurtate „Oleksa Dovbuș” a Corpului 8 al Forțelor aeropurtate de asalt.

Totodată, Volodimir Zelenski a declarat că, împreună cu Drapatîi, au decis asupra următorilor pași pe front.