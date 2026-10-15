Război în Ucraina, ziua 1.694. Moscova neagă încălcarea armistițiului anunțat de Trump pentru că acordul nu a fost niciodată încheiat

Războiul din Ucraina a intrat joi, 15 octombrie 2026, în a 1694-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Kremlinul a transmis că acordul privind armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, anunțat de președintele american Donald Trump, nu a fost niciodată finalizat. În consecință, nu se poate afirma că Rusia îl încalcă, este poziția oficială a Moscovei.

„Care este amploarea armistițiului energetic și ce presupune?”

„Nu a ajuns să fie concretizat acordul, așa că nu se poate spune că Rusia nu îl respectă”, a spus, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov. „Care este amploarea armistițiului energetic și ce presupune acesta? A fost specificat?”, i-a întrebat Peskov pe jurnaliști. După ce a primit un răspuns negativ, a adăugat: „Aveți perfectă dreptate. Prin urmare, continuăm să lucrăm în această direcție”.

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Ministerul rus al Apărării a raportat, miercuri, despre atacurile asupra a opt obiective de infrastructură energetică și de comunicații din Ucraina.

La rândul ei, compania publică ucraineană de energie electrică Ukrenergo a informat despre întreruperi de urgență ale alimentării după ce rachetele rusești au lovit trei centrale care funcționează în regiunea Kiev. Au fost anunțate întreruperi și în Harkov, care a fost, de asemenea, ținta ultimului atac rusesc cu rachete asupra instalațiilor energetice, precum și în alte șase regiuni din Ucraina. Pe lângă Kiev, atacurile asupra acestor centrale și asupra altor obiective energetice din oraș și din împrejurimi au afectat aprovizionarea în regiunile din jurul capitalei Ucrainei, potrivit autorităților locale.

Atacul de miercuri a fost primul atac masiv rusesc asupra sistemului energetic ucrainean după ce președintele american Donald Trump a anunțat, duminică, un presupus acord privind un armistițiu prin care ambele părți s-ar fi angajat să pună capăt acestui tip de atacuri.

Rusia și Ucraina nu au confirmat că au ajuns la un astfel de acord cu președintele SUA. Mai mult, și Kievul a continuat să lovească infrastructura energetică rusă, țintind în special rafinăriile și întreprinderile din industria petrolieră.