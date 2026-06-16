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Restaurantul din Beijing unde oficialilor chinezi le-ar fi interzis accesul. Povestea King’s Joy, simbol al gastronomiei și al luptei anti-corupție

Restaurantul din Beijing unde oficialilor chinezi le-ar fi interzis accesul. Povestea King’s Joy, simbol al gastronomiei și al luptei anti-corupție
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Restaurantul din Beijing unde oficialilor chinezi le-ar fi interzis accesul. Povestea King’s Joy, simbol al gastronomiei și al luptei anti-corupție.

Un restaurant de lux din Beijing, simbol al gastronomiei vegetariene, este interzis pentru oficialii chinezi. Este singurul restaurant chinezesc din lume care a primit atât trei stele Michelin, cât și „Steaua Verde Michelin” pentru sustenabilitate. Sub ordin guvernamental, oficialilor li s-a interzis să mănânce la acest restaurant încă de anul trecut, a declarat pentru CNN o sursă chineză familiarizată cu situația.

Localul se numește King’s Joy. Rezervările aici sunt extrem de căutate, iar persoane bogate și celebre din China concurează cu vizitatori străini pentru mese. King’s Joy este faimos pentru meniul său complet vegetarian, realizat din ingrediente provenite exclusiv din China. De asemenea, a fost numit „standardul mondial al gastronomiei vegetariene” de clasamentul World’s 50 Best Restaurants.

Sursă foto: Shutterstock

De ce oficialilor chinezi le este interzis accesul

King’s Joy este unul dintre zecile de restaurante din Beijing pe care oficialii nu au voie să le viziteze, potrivit unei surse chineze. Lista nu este publică și nu există o explicație oficială a interdicției.

Un posibil motiv ar putea fi costul. O masă la King’s Joy pornește de la aproximativ 250 de dolari de persoană, ceea ce intră în contradicție cu campania anti-corupție promovată de liderul chinez Xi Jinping.

Salariul mediu lunar al angajaților guvernamentali din Beijing este de aproximativ 1.600 de dolari, conform statisticilor oficiale din 2025. Un astfel de venit ar fi incompatibil cu vizitele în restaurante de lux și ar putea crea suspiciuni de folosire abuzivă a fondurilor publice sau de mită.

Sursă foto: Shutterstock

A devenit o atracție culturală

De la deschiderea sa în 2012, King’s Joy a devenit standardul de aur al gastronomiei vegetariene de lux din China și a fost frecventat de numeroase celebrități, de la Rupert Murdoch la Ashin, solistul trupei taiwaneze Mayday. Lideri străini, precum președintele Italiei Sergio Mattarella și premierul Spaniei Pedro Sánchez, au luat masa aici în timpul vizitelor oficiale.

King’s Joy a devenit și o atracție culturală pentru mulți turiști occidentali. Deși sunt atrași de faima sa, meniul vegetarian este considerat liniștitor de unii vizitatori preocupați de siguranța alimentară.

King’s Joy are un meniu sezonier care se schimbă la fiecare două săptămâni. În China, anul nu este împărțit doar în anotimpuri, ci în 24 de perioade solare cu nume poetice precum „apa ploilor” sau „roua albă”. În funcție de sezon, clienții pot încerca preparate precum orez manciurian cu trufe negre și bulbi de crin, supă din miez de bambus sau budincă de lapte cu osmanthus. Apar și ingrediente mai puțin cunoscute, precum fructul gorgon (o sămânță rotundă brun-roșiatică). Restaurantul oferă și băuturi fermentate artizanale, alături de ceai sau vin.

Aproximativ 4% din populația Chinei se declară vegetariană, conform unui studiu din 2024. Ghidurile alimentare oficiale au început să includă recomandări pentru vegetarieni în 2016.

Sursă foto: Shutterstock

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