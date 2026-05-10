Am inventat un restaurant odios pe Google Maps, într-o zonă interzisă, și am primit 144 de recenzii de 5 stele în aproape 8 ore.

Trăiesc, locuiesc, de mai bine de 4 ani într-o localitate care încearcă, la rândul ei, să înceapă să trăiască din turism. Un sat de lipoveni, Jurilovca, întemeiat acum 200 și puțin de ani. Sălcioara și Vișina sunt celelalte două sate ale unei comune care, de anul trecut, a devenit stațiune turistică de interes local.

Pentru mulți, recenzia pe Google Maps a devenit un mod de defulare

Până nu demult, venitul principal al oamenilor de aici venea din pescuit. În timp, s-a dezvoltat și agricultura. Pescuit și agricultură. Zero industrie grea. Agricultura încă se dezvoltă, pescuitul își trăiește ultimul deceniu. Din ce în ce mai puțină resursă piscicolă, din ce în ce mai puțini pescari. Dar vine din spate, puternic, turismul. De la 40 la 800 de locuri de cazare în 14 ani. De la 1 la 7 restaurante și 2 PGL-uri în 14 ani. De la 5.000 de turiști de o zi, la 196.000 (vârful din 2024), în 10 ani.

Sezonul turistic este scurt, ca în mai toată zona, oamenii sunt din ce în ce mai nervoși, au din ce în ce mai puțini bani și, cu toate acestea, nu vor să stea închiși în casă. Uneori, în zilele de weekend, toate restaurantele din Jurilovca se umplu. Brusc, în jurul acelorași ore. Oameni nerăbdători, fugăriți de griji, care, de cele mai multe ori, nu știu exact unde au venit și nici nu știu neapărat de ce. Pe clădire scrie, mare, „Restaurant pescăresc”.

După ce a așteptat 5-10 minute să apară un chelner care de-abia face față unei terase supra-aglomerate, turistul încruntat află că la un restaurant pescăresc, în general, se mănâncă pește. Se ridică nervos, pleacă și, în drum spre taraba cu gogoși, scrie o recenzie furioasă pe Google Maps: „Inacceptabil. Servicii execrabile, iar mâncarea nu este ce trebuie”. O stea, ratingul minim posibil.

Pretențioși de ziua a șaptea, care nu pot deosebi somnul de caras, vor să-și arate superioritatea în public. Și scriu o recenzie pe Google Maps: „Peștele, sub orice critică. Nu era de captură, era de crescătorie”. O stea.

Oameni care, aparent, se simt foarte bine, zâmbesc tot timpul, iar la plecare se declară mai mult decât mulțumiți și lasă un tips generos, sunt cuprinși de remușcări cum au pășit în stradă și scriu și ei o recenzie în care reclamă orice. O stea.

Pentru mulți, recenzia pe Google Maps a devenit un mod de defulare, o formă de exprimare a unor nemulțumiri care, de multe ori, nu au legătură cu subiectul recenziei. Dar, dacă poți să lovești pe cineva fără să pățești nimic, de ce ți-ai refuza această plăcere tembelă?

Ratingurile de pe Google Maps pot face diferența între un restaurant de succes și unul care de-abia se târâie

La capătul celălalt al recenziei stau familii, oameni care muncesc de dimineață până seara. Oameni care au muncit din greu până când și-au deschis o mică afacere și care nu s-au oprit încă din muncit. Mulți n-au familii suficient de numeroase încât membrii lor să poată contrabalansa, din recenzii copilăresc laudative, recenziile distructive și rău intenționate.

N-au nici bani să cumpere boți care să le crească ratingul. Google nu face nimic pentru a limita acest bullying. De pe unul sau mai multe conturi false poți distruge afacerea extrem de reală a unor oameni onești.

Din păcate, ratingurile de pe Google Maps pot face diferența între un restaurant de succes și unul care de-abia se târâie. Iar aceste ratinguri sunt departe de a reflecta realitatea. Repet, Google nu face absolut nimic pentru a împiedica astfel de lucruri.

Pentru a demonstra că recenziile de pe Google Maps sunt departe de a reflecta realitatea, am făcut, zilele acestea, un mic experiment.

Pe 3 mai mi-am înființat un restaurant: L’Auberge des Nouveaux Bergeres (Hanul noilor ciobani). L-am înscris pe Google Maps. Am pus și imagini: clădirea restaurantului, o poză cu o selecție din meniu, specialitățile Chef-ului, și poze cu câteva dintre felurile de mâncare vedetă.

Restaurantul, însă, se afla pe Insula Ceaplace. O mică insulă din lacul Sinoe, unde se află cea mai mare colonie de pelicani creți din Europa. Insula Ceaplace și o importantă zonă din jurul ei sunt arie strict protejată în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Oamenii nu au voie să se apropie de insulă, d-apăi să mai și construiască acolo un restaurant.

Afacerea mea, ilustrată cu imagini create cu Gemini, inteligența artificială a Google, era perfect legală în ochii Google

Am așteptat ca Google să-mi aprobe publicarea pinului cu localizarea restaurantului meu complet inventat. În termen de 5 zile, așa cum a promis, Google mi-a aprobat publicarea acelui pin. Afacerea mea, ilustrată cu imagini create cu Gemini, inteligența artificială a Google, era perfect legală în ochii Google.

Pe la miezul nopții de vineri spre sâmbătă am postat pe Facebook o rugăminte către cei care mă citesc/urmăresc: să intre pe pinul L’Auberge des Nouveaux Bergeres și să dea restaurantului câte 5 stele, lăsând și câte o recenzie despre calitatea deosebită a mâncării.

Oamenii au înțeles imediat despre ce era vorba și au reacționat cu foarte mult umor. Nu a fost nici inducere în eroare, nici naivitate. Știau ce fac și au făcut benevol. Au intrat pe deplin în joc.

În 44 de minute ajunsesem la 50 de recenzii și la un rating de 5 stele perfect. Nu primisem nici măcar un singur rating mai mic.

Cât mai costă un pelican la cuptor

În plus, cititorii au lăudat nu doar vedetele meniului (Borș de cormoran à la Daea, Pelican la cuptor, înăbușit în apă de Dunăre osmozată de trei ori, Delfin crestat cu rapane și usturoi, Papanași din făină de scoici cu dulceață de măsline dobrogene și Înghețată de ciulini de baltă).

Până în zori, oamenii au dată năvală virtuală la L’Auberge des Nouveaux Bergeres, au mâncat pe săturate și, în ciuda prețurilor foarte mari (un pelican la cuptor costa 7.430 de lei) au lăsat numai recenzii de 5 stele. A fost și o recenzie de o stea, dar textul era laudativ și, oricum, nu a dăunat ratingului general.

Pentru că până la ora 7;45 a zilei de 9 mai, L’Auberge des Nouveaux Bergeres devenise cel mai tare restaurant din județul Constanța (în respectivul județ se află lacul Sinoe și insula Ceaplace), cu rating de 5 stele pe Google Maps, din nu mai puțin de 144 de recenzii.

Jumătate de oră de lucru cu inteligența artificială, 10 minute de setări pe Google Maps și un text postat pe Facebook la care am scris tot cam jumătate de oră m-au transformat într-un patron de restaurant respectat și invidiat.

La ora 7.45, însă, Google a lovit nemilos în antreprenorul din mine și mi-a suspendat această afacere de succes.

Nu tot ce ne furnizează zeii tehnologiei este adevărat

Până când a făcut-o, însă, după aproape 8 ore, ceea ce voiam să demonstrez a fost demonstrat: recenziile de pe Google maps pot fi 100% pe lângă realitate. Lumea reală și respectivele recenzii pot să nu aibă, iată nicio legătură.

O platformă care se laudă că folosește algoritmi complecși pentru a ne ține departe de dezinformare nu a fost în stare să descopere în 5 zile că o afacere este complet imaginară, deși avea toate indiciile. Nu doar că restaurantul era amplasat într-un loc în care nu avea voie să existe nici un cort, dar se mai și serveau niște mâncăruri preparate din specii protejate ale faunei. Nu că n-ar fi trebuit să pot primi recenzii, dar ar fi trebuit să fie alertate autoritățile responsabile.

Nu pot cere nimănui să fie responsabil atunci când lasă recenzii în special dușmănoase. Nu putem vindeca toate frustrările oamenilor.

Dar pot să le sugerez celor care se ghidează după recenziile de pe Google să ia totul cu mai multă grijă. Nu tot ce ne furnizează zeii tehnologiei este adevărat.

Le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat benevol la experimentul meu. Repet: au făcut-o în cunoștință de cauză, nu au fost mințiți, nu au fost induși în eroare, ci doar s-au implicat într-o joacă serioasă. Mulțumesc din nou.

