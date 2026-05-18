Restaurantul din Rusia care vinde „cel mai simplu sandviș din lume”. Cât costă o felie de salam pusă între două felii de pâine.

Restaurantul Buterbrodik 66 din Sankt Petersburg vinde cele mai simple sandvișuri, care pot fi „asamblate” de oricine acasă, scrie odditycentral.com.

De obicei, localurile se întrec în meniuri sofisticate, dar un restaurant rusesc nu se „obosește” să iasă în evidență cu produse simandicoase, ci cu sandvișuri absolut modeste.

Un asemenea sandviș costă 1 dolar.

Buterbrodik 66 (Sandviș 66 în limba rusă) este un restaurant unic din Sankt Petersburg, care vinde doar sandvișuri banale cu salam, parize, unt, brânză sau ouă, pentru 100 de ruble/bucata (1,36 dolari).

Nu este nimic deosebit în aceste sandvișuri, care pot fi făcute chiar și într-o cameră de cămin.

Cum a început totul

Alexei Petrachev, proprietarul localului, a declarat, pentru PDM News, că, alături de un prieten, a deschis un stand de sandvișuri foarte ieftine, pentru a-i „binedispune” pe oameni, care a evoluat într-un restaurant în toată regula.

Ca și sandvișurile, nici imobilul în care se află restaurantul nu este ieșit din comun: o clădire pe care nu o vrea nimeni din Sankt Petersburg.

O bucățică de unt între două felii de pâine costă 100 de ruble și restaurantul nu duce lipsă de clienți.

Mulți ruși preferă acest local, în loc să meargă la magazin, de unde trebuie să cumpere o pâine, un pachet de unt și – să nu uităm – de timpul „investit” în prepararea unui banal sandviș.

