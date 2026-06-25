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Revoltă într-o comună din Vaslui din cauza unui preot chiulangiu

Revoltă într-o comună din Vaslui din cauza unui preot chiulangiu
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Revoltă la Lipovăț, o comună din Vaslui, unde slujește un preot care face naveta de la București. Comunitatea îl acuză că ar fi chiulangiu.

Preotul Ion Ciobotaru are afaceri în București și vine în parohie când poate, scrie vremeanoua.ro.

Comunitatea este revoltată și cere episcopului să ia măsuri. Oamenii vor să meargă cu autobuzul la Episcopie!

Oamenii sunt slujiți de un preot care locuiește în București cu familia și vine când vrea la slujbe.

Sătenii din Lipovăț sunt revoltați de situația care durează de 2 ani.

Episcopia Hușilor trece cu vederea situația și este mulțumită că Sfânta Liturghie este ținută de un preot pensionar, care vine voluntar la această biserică.

Parohia este una mare, cu peste 800 de case.

Se spune că în Capitală preotul Ion Ciobotaru ar avea o afacere cu mașini în leasing sau că ar organiza cu soția diverse excursii.

Preotul este chiar fiul cel mic al fostului paroh al locului, Ciobotaru Liviu, care a murit acum 5 ani, la vârsta de 73 de ani.

Anul acesta, preotul Ion Ciobotaru a slujit doar de 13 ori în biserică.

În rest, l-a adus fie pe preotul Mircea Istrătucă sau pe fostul protopop de Vaslui, Vasile Pârcălabu, pentru a-l înlocui. La un moment dat, a slujit la altar și un călugăr.

„Noi nu vrem un preot de ocazie. Vrem să ne împărtășim, să ne spovedim. Avem tot felul de pomeniri, de praznice și am vrea să avem preotul nostru. Noi nu zicem că la biserică nu s-au ținut slujbele, dar de fiecare dată, duminica ne trezim cu alt preot. Când a fost ziua bătăliei de la Podul Înalt, la noi în sat a fost praznic. L-am așteptat, că știam că e chemat acolo. A venit un pic, a zis că se grăbește, că îl cheamă episcopul la statuie și când colo, el venea de la eveniment, unde a stat ca cioara-n par vreo 10 minute, atenție, motivând că are un praznic în sat. Probabil se grăbea să plece la București. Numai minciuni. Ne-am săturat ! Și acum e plecat în concediu. Pe 21 iunie, nu a fost, pe 7 iunie la fel, acum cine știe când va mai veni”, a spus supărat un enoriaș.

Foto: vremeanoua.ro

Casa „sectanților” i-a înfuriat pe săteni

Recent, la 200 de metri de biserică, și-au făcut „cuib” de rugăciune mai mulți „sectanți”, cum spun lipovățenii.

E vorba de un cult oficial recunoscut în România de Secretariatul de Stat pentru Culte.

Totuși, credincioșii îl văd altfel. „Uite cum prind sectanții teren la noi în comună. Cum preotul vine când are chef e normal ca evangheliștii să prindă teren la noi în sat. Noi credem în Domnul Nostru Iisus Hristos, în Dumnezeu și Maica Domnului. Nu vrem alte secte în sat și de aceea am decis să mergem cu jalba-n proțap la episcopul nostru Ignatie, fiindcă l-am văzut un om cu credință și evlavie, apropiat de oameni. Suntem siguri că ne rezolvă”, a spus un alt credincios.

Localnicii l-au luat în vizor și pe edilul din Lipovăț, care ar fi trebuit să se implice mai mult, zic ei.

De asemenea, ei consideră că preotul Ciobotaru este cam „hrăpăreț”.

„Stă în sat numai când se strâng bani, cât se merge cu molifta sau cu ajunul și tot așa. La noi, o înmormântare are tarif fix, 1000 de lei. A murit acum vreo câteva luni un om nevoiaș și preotul l-a dus la groapă după ce i-a luat familiei banii înainte. Se temea că nu o să fie plătit. Nu mai vorbim de tot felul de taxe, cum ar fi intabularea cimitirului, care e intabulat de mult de la primărie”, a mai spus o altă persoană din Lipovăț.

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