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Revolut deschide primul sediu central în București. Ce se întâmplă cu sutele de angajați care lucrau de acasă

Bianca Dogaru
Revolut deschide primul sediu central în București. Ce se întâmplă cu sutele de angajați care lucrau de acasă
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Revolut își deschide primul sediu central din România la București, în iunie 2026, potrivit Profit.ro. Grupul caută să închirieze un spațiu de 1.000 de metri pătrați, iar printre opțiunile analizate sunt clădiri cunoscute, precum turnul Charles de Gaulle Plaza. Cei 260 de angajați locali care lucrau de acasă, vor trece acum la birouri, iar echipa se va mări cu încă 130 de persoane.

Sursa foto: Profimedia

România, o piață de top pentru gigantul financiar

Revolut este una dintre cele mai utilizate aplicații de profil din Europa. Aceasta deschide primul său sediu central pe plan local, după ce timp de mai mulți ani a folosit doar un birou restrâns de tip coworking în zona Victoriei. România reprezintă o piață strategică pentru grup, cu 4,8 milioane de utilizatori și este depășită la numărul de clienți doar de Marea Britanie și Franța.

Grad mare de pre-închirieri

Aplicația acoperă deja peste un sfert din populația țării cu vârsta de peste 6 ani. Decizia de extindere are loc într-o perioadă în care spațiile libere de birouri din Capitală sunt tot mai puține, iar companiile mari se grăbesc să-și rezerve clădirile din timp din cauza ofertei limitate. Reprezentanții Revolut au precizat că momentan nu oferă detalii suplimentare pe această temă.

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