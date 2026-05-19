Ce au răspuns românii la întrebarea: „Sunteți de acord ca România să se împrumute 17 miliarde de euro pentru apărare, prin programul SAFE?”

Gândul a provocat oamenii să răspundă la întrebarea „Sunteți de acord ca România să se împrumute 17 miliarde de euro pentru apărare, prin programul SAFE?”, în cadrul unui sondaj publicat pe pagina de Facebook. Ieri, am pus aceeași întrebare românilor, pe stradă.

87% dintre respondenți nu sunt de acord cu programul SAFE

În cadrul sondajului publicat pe pagina de Facebook a Gândul, 87% dintre persoane, care reprezintă 891 de voturi, au dat un răspuns negativ. Românii nu sunt de acord ca România să se împrumute cele 17 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru înzestrarea armatei.

Doar 117 persoane susțin înarmarea

La polul opus, doar 12% dintre respondenți au transmis că vor ca România să acceseze împrumutul destinat apărării.

În cadrul interviurilor de ieri, românii au părut să aibă păreri complet împărțite în legătură cu programul european SAFE și împrumutul gigant de 17 miliarde de euro pentru înzestrarea armatei. Jumătate dintre cei întrebați consideră investiția necesară din cauza războiului de la graniță și a stării precare a armatei, în timp ce cealaltă jumătate critică datoria uriașă.

Argumentele pro-înarmare: Armata are nevoie de echipament modern

Cetățenii care susțin programul SAFE consideră că România nu are de ales în actualul context geopolitic și trebuie să-și modernizeze tehnica militară.

„Stăm foarte prost la capitolul înarmare. Înarmarea României e necesară, deși 17 miliarde este o sumă enormă,” a transmis unul dintre respondenți.

„Trebuie să fim pregătiți în orice moment”

„Armata Română are nevoie de un echipament mult mai modern, de o pregătire fizică mai bună și, în primul rând, mult mai mulți recruți, deoarece avem un război aproape de graniță și trebuie să fim pregătiți în orice moment,” a mai adăugat o persoană.

Argumentele contra-împrumut: Sănătatea, educația și sărăcia

De cealaltă parte, opozanții acestui program nu înțeleg de ce guvernanții acceptă credite atât de mari, pe care tot populația le va plăti.

„Dacă stăm bine să ne uităm puțin la ce se întâmplă în ziua de astăzi, oamenii trăiesc din ce în ce mai greu. Trebuie ajutați oamenii care sunt sub pătură socială, nu armata. Oricum, dacă se întâmplă să fie vreun război, sărim toți la luptă, pentru că e țara noastră.

Oamenii reclamă că românii trăiesc din ce în ce mai greu și că prioritățile ar trebui să fie altele.

„Din punctul meu de vedere, România are alte priorități, precum educația și sănătatea.”

Ce este Programul SAFE

Programul SAFE (Support of Ammunition and armament Financing in Europe) reprezintă un pachet de finanțare prin care România accelerează înzestrarea militară și revitalizarea industriei naționale de apărare. Banii sunt utilizați exclusiv pentru achiziții militare complexe și dezvoltarea producției autohtone.

Guvernul României are limită până pe 31 mai să semneze primele contracte de 8,5 miliarde de euro pentru rachete, tancuri și drone.

