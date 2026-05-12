Prima pagină » Actualitate » Ce au răspuns românii la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun?”

Ce au răspuns românii la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun?”

Bianca Dogaru
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Gândul a provocat oamenii să răspundă la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun pentru România?”, în cadrul unui sondaj publicat pe pagina de Facebook. Ieri, am pus aceeași întrebare românilor, pe stradă. Răspunsurile, deși diverse, au dus la aceeași concluzie.

Vezi galeria foto
3 poze

Doar 20% dintre respondenți cred că Ilie Bolojan a fost un premier bun

80% dintre cei care au răspuns la sondajul nostru sunt de părere că Ilie Bolojan nu a fost un premier bun pentru România. 1.098 de persoane s-au arătat nemulțumite de activitatea sa din cele 10 luni de mandat.

În tabăra opusă, 266 de persoane au admis că Bolojan a reprezentat o opțiune bună pentru funcția de șef al Guvernului.

7/13 persoane, dezamăgite de mandatul premierului

Interviul de ieri a arătat că oamenii au păreri foarte diferite despre activitatea lui Ilie Bolojan din funcția de premier al României. Din cele 13 persoane care au stat de vorbă cu noi, 7 au dat un verdict negativ, în timp ce 6 au lăudat eforturile acestuia.

Disputa principală a apărut din cauza creșterilor de taxe din timpul mandatului său. Unii dintre respondenți au afirmat că aceste măsuri au dus la sărăcirea populației, în timp ce alții au subliniat că erau necesare pentru reglarea deficitului bugetar.

Persoanele care au criticat mandatul lui Ilie Bolojan au pus accent pe greutățile financiare. Aceștia au explicat că viața a devenit mai scumpă și au dat câteva exemple clare.

„A luat de la săraci și a crescut taxele”

„Nu, nu a fost un premier bun. A luat numai de la săraci, pe bogați și pe cei de sus nu i-a deranjat deloc,” a declarat unul dintre respondenți. 

Unii trecători au menționat că România a dus-o tot mai rău din punct de vedere financiar.

„Toate taxele și impozitele au crescut fără margini. S-a tăiat de peste tot și anumite persoane au rămas fără locuri de muncă. Din punct de vedere financiar, România nu a dus-o decât mai prost,” a mai adăugat o persoană. 

Au existat chiar și opinii că lipsa de credință a dus la rezultate rele pentru popor sau că măsurile lui Bolojan au dus la dezvoltarea extremismului.

„Nu are credință în Dumnezeu. Cine nu are credință în Dumnezeu, nu o să facă niciodată bine poporului. (…) A făcut totul ca să crească extremiștii. A crescut taxele, populația îl disprețuiește, iar acum se leagă de scaun și nu vrea să renunțe la funcție.”

Vocile care l-au susținut pe Bolojan

La polul opus, au fost și persoane care au apreciat munca lui Ilie Bolojan. Aceștia au declarat că el a fost, probabil, cel mai bun premier de după Revoluție.

„Probabil a fost cel mai bun premier pe care l-a avut România din 89 încoace. A încercat într-un an de zile să reformeze statul cât a putut și să mențină România stabilă din punct de vedere financiar.”

Unii pensionari au punctat că măsurile lui Bolojan au vizat, de fapt, un viitor mai bun pentru tineri.

„A fost bun, pentru că vrea să facă bine pentru voi, tinerii. Noi suntem bătrânei și o ducem greu, dar ne gândim la dumneavoastră.”

În același timp, unii români îl consideră pe Bolojan un reformator cu viziune pro-europeană.

„Omul a vrut să facă bine…s-a băgat peste ceilalți și din acest motiv nu a fost bine. (….) A făcut destul de multe reforme care să ducă România către Europa.”

Bilanțul unui mandat scurt și plin de tensiuni

Ilie Bolojan a condus Guvernul României timp de 10 luni, perioadă marcată de un program dur de austeritate. Premierul a impus tăieri masive de cheltuieli în sectorul public, a eliminat numeroase facilități fiscale și a restructurat instituții de stat pentru a reduce deficitul bugetar.

Aceste măsuri au provocat un conflict uriaș cu partenerii de coaliție și cu opoziția. În final, tensiunile politice au dus la depunerea unei moțiuni de cenzură, în urma căreia Parlamentul a demis Guvernul Bolojan.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul demis Ilie Bolojan inaugurează începeri de lucrări la un spital din Cluj. Ce transmite
22:19
Premierul demis Ilie Bolojan inaugurează începeri de lucrări la un spital din Cluj. Ce transmite
ACTUALITATE Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
22:00
Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
FLASH NEWS Nicușor Dan, alături de Mark Rutte și președintele Poloniei la Cotroceni: „B9 aduce o valoare adăugată pentru securitatea Alianței”
21:50
Nicușor Dan, alături de Mark Rutte și președintele Poloniei la Cotroceni: „B9 aduce o valoare adăugată pentru securitatea Alianței”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”
21:30
Victor Ponta: „Nicușor Dan a anunțat că nu o să desemneze un premier până nu are majoritate în Parlament. Trebuie să facă exact invers ca premierul să poată să-și facă majoritatea”
FLASH NEWS Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie
21:29
Cum a reacționat Guvernul după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie
ACTUALITATE Nicușor Dan: „România își dorește oricât de mulți soldați americani”
21:08
Nicușor Dan: „România își dorește oricât de mulți soldați americani”
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Cancan.ro
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Elevii din România ar putea avea o nouă disciplină obligatorie în școli
SCANDALOS Aproape 590.000 de oameni au plătit câte 100 de dolari pentru telefonul lansat de fiii lui Trump. La un an distanță, nu au primit nimic
22:47
Aproape 590.000 de oameni au plătit câte 100 de dolari pentru telefonul lansat de fiii lui Trump. La un an distanță, nu au primit nimic
ECONOMIE Transnistria, în pragul colapsului financiar. Tiraspolul face apel la populație pentru plata pensiilor și salariilor
22:15
Transnistria, în pragul colapsului financiar. Tiraspolul face apel la populație pentru plata pensiilor și salariilor
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ARMATĂ POLITICO: România și alte state NATO se luptă pentru trupe americane după ce Donald Trump a anunțat retragerea din Germania
20:59
POLITICO: România și alte state NATO se luptă pentru trupe americane după ce Donald Trump a anunțat retragerea din Germania
FLASH NEWS Fostul ministru al Energiei i-a dat replica Oanei Gheorghiu despre Electrocentrale Craiova: În online e ușor să arunci acuzații
20:46
Fostul ministru al Energiei i-a dat replica Oanei Gheorghiu despre Electrocentrale Craiova: În online e ușor să arunci acuzații
VIDEO Mark Rutte a ajuns la București. Secretarul general al NATO se simte ca acasă la Cotroceni
20:36
Mark Rutte a ajuns la București. Secretarul general al NATO se simte ca acasă la Cotroceni

Cele mai noi

Trimite acest link pe