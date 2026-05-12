Ce au răspuns românii la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun?”

Gândul a provocat oamenii să răspundă la întrebarea „A fost Ilie Bolojan un premier bun pentru România?”, în cadrul unui sondaj publicat pe pagina de Facebook. Ieri, am pus aceeași întrebare românilor, pe stradă. Răspunsurile, deși diverse, au dus la aceeași concluzie.

Doar 20% dintre respondenți cred că Ilie Bolojan a fost un premier bun

80% dintre cei care au răspuns la sondajul nostru sunt de părere că Ilie Bolojan nu a fost un premier bun pentru România. 1.098 de persoane s-au arătat nemulțumite de activitatea sa din cele 10 luni de mandat.

În tabăra opusă, 266 de persoane au admis că Bolojan a reprezentat o opțiune bună pentru funcția de șef al Guvernului.

7/13 persoane, dezamăgite de mandatul premierului

Interviul de ieri a arătat că oamenii au păreri foarte diferite despre activitatea lui Ilie Bolojan din funcția de premier al României. Din cele 13 persoane care au stat de vorbă cu noi, 7 au dat un verdict negativ, în timp ce 6 au lăudat eforturile acestuia.

Disputa principală a apărut din cauza creșterilor de taxe din timpul mandatului său. Unii dintre respondenți au afirmat că aceste măsuri au dus la sărăcirea populației, în timp ce alții au subliniat că erau necesare pentru reglarea deficitului bugetar.

Persoanele care au criticat mandatul lui Ilie Bolojan au pus accent pe greutățile financiare. Aceștia au explicat că viața a devenit mai scumpă și au dat câteva exemple clare.

„A luat de la săraci și a crescut taxele”

„Nu, nu a fost un premier bun. A luat numai de la săraci, pe bogați și pe cei de sus nu i-a deranjat deloc,” a declarat unul dintre respondenți.

Unii trecători au menționat că România a dus-o tot mai rău din punct de vedere financiar.

„Toate taxele și impozitele au crescut fără margini. S-a tăiat de peste tot și anumite persoane au rămas fără locuri de muncă. Din punct de vedere financiar, România nu a dus-o decât mai prost,” a mai adăugat o persoană.

Au existat chiar și opinii că lipsa de credință a dus la rezultate rele pentru popor sau că măsurile lui Bolojan au dus la dezvoltarea extremismului.

„Nu are credință în Dumnezeu. Cine nu are credință în Dumnezeu, nu o să facă niciodată bine poporului. (…) A făcut totul ca să crească extremiștii. A crescut taxele, populația îl disprețuiește, iar acum se leagă de scaun și nu vrea să renunțe la funcție.”

Vocile care l-au susținut pe Bolojan

La polul opus, au fost și persoane care au apreciat munca lui Ilie Bolojan. Aceștia au declarat că el a fost, probabil, cel mai bun premier de după Revoluție.

„Probabil a fost cel mai bun premier pe care l-a avut România din ‘89 încoace. A încercat într-un an de zile să reformeze statul cât a putut și să mențină România stabilă din punct de vedere financiar.”

Unii pensionari au punctat că măsurile lui Bolojan au vizat, de fapt, un viitor mai bun pentru tineri.

„A fost bun, pentru că vrea să facă bine pentru voi, tinerii. Noi suntem bătrânei și o ducem greu, dar ne gândim la dumneavoastră.”

În același timp, unii români îl consideră pe Bolojan un reformator cu viziune pro-europeană.

„Omul a vrut să facă bine…s-a băgat peste ceilalți și din acest motiv nu a fost bine. (….) A făcut destul de multe reforme care să ducă România către Europa.”

Bilanțul unui mandat scurt și plin de tensiuni

Ilie Bolojan a condus Guvernul României timp de 10 luni, perioadă marcată de un program dur de austeritate. Premierul a impus tăieri masive de cheltuieli în sectorul public, a eliminat numeroase facilități fiscale și a restructurat instituții de stat pentru a reduce deficitul bugetar.

Aceste măsuri au provocat un conflict uriaș cu partenerii de coaliție și cu opoziția. În final, tensiunile politice au dus la depunerea unei moțiuni de cenzură, în urma căreia Parlamentul a demis Guvernul Bolojan.