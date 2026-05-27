Gândul a provocat oamenii să răspundă la întrebarea „De ce salariu ai nevoie pentru a trăi decent în România?”, în cadrul unui sondaj publicat pe pagina de Facebook. Ieri, am pus aceeași întrebare românilor, pe stradă.

63% dintre români vor 10.000 de RON pe lună

Majoritatea răspunsurilor la sondaj s-au axat pe sumele de 7.000 și 10.000 RON. Doar un procent foarte mic de persoane au considerat că se pot descurca în România cu un venit net pe lună mai mic de acest interval. 13% dintre respondenți au spus că au nevoie de o sumă și mai mare.

În cadrul interviurilor de ieri, românii au arătat că au nevoie de salarii cuprinse între 5.000 și 12.000 de lei net pe lună pentru a duce o viață lipsită de griji. Răspunsurile oferite de trecători scot la iveală o realitate dură: inflația și scumpirile din ultima perioadă au urcat pretențiile financiare ale populației. În timp ce tinerii consideră că sub 10.000 nu se pot descurca, pensionarii privesc lucrurile mai temperat, desi trăiesc la limita supraviețuirii.

5.000 de lei, minimul acceptat pentru un trai decent

Pentru mulți dintre cei intervievați, suma de 5.000 de lei reprezintă baza de la care poate începe discuția despre o viață normală în România.

„Ca să trăiești decent în România, ar fi nevoie măcar de 5000 de lei,” a declarat un respondent.

Chiar și cei care sunt învățați cu bugete mult mai mici consideră că aceasta este suma corectă pentru un trai fără lipsuri.

„Grea întrebare, eu am o pensie de 1281 de lei și totuși reușesc cât de cât. Cam 4-5000 zic eu că ar trebui,” a mărturisit o pensionară.

Trecătorii au explicat clar care sunt limitele inferioare pentru bugetul unei familii:

„E o întrebare grea. Minim 6000 de lei, minim!”

„Suta de milioane”, pe buzele multor români

La polul opus, o parte importantă a celor chestionați susține că un trai cu adevărat decent, care include o locuință, o mașină și cheltuieli neprevăzute, necesită venituri mult mai mari.

„10.000 de lei, toți avem o rată, o cheltuială, deci 10.000 de lei sunt necesari clar.”

Una dintre persoane a scos în evidență și creșterea alarmantă a prețurilor din ultima perioadă.

„Ce să vă zic, cred că suta de milioane, la ce prețuri sunt acum!”

Cea mai mare sumă menționată în cadrul acestui sondaj a fost de 12.000 de lei net pe lună, o valoare pe care puțini angajați din România o încasează în prezent.

