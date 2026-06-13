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Rusia confiscă active de 7,6 miliarde de dolari în cea mai mare naționalizare din ultimii ani

Rusia confiscă active de 7,6 miliarde de dolari în cea mai mare naționalizare din ultimii ani
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Rusia confiscă active de 7,6 miliarde de dolari în cea mai mare naționalizare din ultimii ani.

Autoritățile ruse au confiscat active în valoare de 7,59 miliarde de dolari legate de miliardarul încarcerat Vadim Moșkovici. Bunurile au fost transferate în proprietatea statului, a anunțat Ministerul de Interne. Cazul este considerat cea mai mare confiscare din actualul val de naționalizări din Rusia, potrivit The Moscow Times.

Moșkovici este fondator al marelui producător agricol Rusagro. El este clasat pe locul 51 în lista Forbes Rusia a celor mai bogați oameni de afaceri din țară. Se află în arest preventiv din martie anul trecut. Moșkovici este acuzat de fraudă la scară largă, faliment intenționat și spălare de bani, dar și luare de mită.

Foto – Mediafax

Val de naționalizări fără precedent în Rusia

Confiscarea evidențiază amploarea campaniei Kremlinului de a aduce activele private sub control de stat de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Ministerul de Interne a declarat că ancheta în cazul lui Moșkovici a fost finalizată. Toate proprietățile confiscate în acest dosar au fost „transferate la veniturile statului”.

Tribunalul districtual Hamovniki din Moscova a dispus naționalizarea Rusagro, una dintre cele mai mari companii agricole din Rusia. Rusagro este al doilea cel mai mare producător de carne de porc din țară și al treilea cel mai mare producător de zahăr. Rusagro controlează peste 800.000 de hectare de teren agricol.

Valoarea activelor confiscate de la Moșkovici depășește mai multe alte cazuri de naționalizare de profil înalt care au remodelat peisajul de afaceri din Rusia în ultimii ani.

Printre acestea se numără:

  • confiscarea „imperiului de crabi” al magnatului pescuitului Oleg Kan, evaluat la aproximativ 4,3 miliarde de dolari
  • Aeroportul Domodedovo din Moscova, evaluat la 4,42 miliarde de dolari
  • producătorul de aur Yuzhuralzoloto, controlat de miliardarul Konstantin Strukov și estimat la aproximativ 2 miliarde de dolari
  • activele aparținând fostului proprietar al băncii Yugra, Alexei Khotin, în valoare de aproximativ 2,76 miliarde de dolari
  • producătorul de paste Makfa, evaluat la aproximativ 1,38 miliarde de dolari
  • producătorul de PVC Sayanskkhimplast, evaluat la aproximativ 1,27 miliarde de dolari
  • dealerul auto Rolf, evaluat la aproximativ 828 milioane de dolari

Bloomberg a raportat anterior că unii dintre asociații lui Moșkovici au apelat la președintele Vladimir Putin pentru a interveni în acest caz. Liderul rus ar fi refuzat.

Potrivit Bloomberg, îngrijorările unor dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia privind posibile urmăriri penale sau confiscări de active au determinat eforturi de a demonstra loialitate față de Kremlin.

Agenția a relatat că miliardarul Suleiman Kerimov a oferit într-o întâlnire cu ușile închise cu Putin să contribuie cu 1,38 miliarde de dolari la bugetul de stat.

Bloomberg a mai relatat că bugetul federal a primit ulterior 3,04 miliarde de dolari sub formă de „contribuții voluntare”, după întâlnirea anuală a lui Putin cu liderii de afaceri.

Sursă foto: Shutterstock

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