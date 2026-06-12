Insomnii la Moscova. Cum încearcă Rusia să echilibreze relația cu Iranul și cu alte state din Golf. „Calcule riscante într-un mediu regional schimbător”

Rusia vrea să echilibreze relația cu Iranul și cu alte state din Golf. Și mută continuu. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, pe 27 aprilie. Au discutat despre conflictul în curs din Iran și despre situația tensionată din Orientul Mijlociu. Vizita lui Araghchi la Moscova a evidențiat „tratatul de parteneriat strategic” cuprinzător dintre cele două state. Putin și președintele iranian Masoud Pezeshkian l-au semnat în ianuarie 2025
Totodată, vizita a ridicat întrebări cu privire la modul în care Moscova beneficiază de conflictul în curs dintre Statele Unite și Iran.
Sprijinul Rusiei pentru Iran ar putea deteriora relațiile acestuia cu monarhiile bogate din Golf.
Moscova a considerat Teheranul drept principalul său aliat în Orientul Mijlociu timp de mulți ani, oferind asistență militară și financiară pe fondul sancțiunilor internaționale pe termen lung.
Conflictul din Iran a perturbat comerțul internațional cu țiței, declanșând penurii de combustibil pe piața asiatică.
Washingtonul a intenționat prin această măsură să atenueze creșterile bruște ale prețurilor la energie la nivel global.
Rusia a reușit să profite de creșterea cererii de petrol și a reușit să vândă o parte din cele 140 de milioane de barili de petrol blocați pe mare din cauza sancțiunilor.
Rusia se teme că un conflict prelungit va pune în pericol proiecte cheie din Iran.
Printre acestea se numără:
La fel de îngrijorătoare este perturbarea Coridorului Internațional de Transport Nord-Sud (INSTC), principala arteră comercială care leagă Moscova de Teheran prin Caucazul de Sud.
Rusia a încercat ocazional să acționeze ca mediator în conflictul din Iran, căutând totodată să obțină beneficii economice și politice de pe urma războiului.
Având în vedere parteneriatul său cu Iranul și războiul în curs împotriva Ucrainei, Moscova nu a fost considerată în mod serios intermediarul cheie.
Războiul Moscovei împotriva Ucrainei o împiedică să medieze alte procese de pace.
„Asta permite Kremlinului să încerce să se poziționeze ca un canal diplomatic între celelalte state din Golf și Teheran”, se mai arată în analiza publicată de The Jamestown Foundation.
Moscova nu se mai poziționează ca mediator principal în conflictul iranian. Pe 18 mai, Lavrov a declarat că Moscova „nu încearcă să intre în acest proces de negocieri”. A adăugat că nu încearcă să interfereze cu procesul dintre Statele Unite și Iran și îi urează succes.
Trebuie avute în vedere proiectele de infrastructură existente ale Moscovei și acordurile economice cu acestea.
„Conflictul din Iran reprezintă provocări pentru Moscova, perturbând comerțul regional și infrastructura energetică și forțând-o să facă calcule riscante într-un mediu regional schimbător”, se mai precizează în analiza publicată de The Jamestown Foundation.