Insomnii la Moscova. Cum încearcă Rusia să echilibreze relația cu Iranul și cu alte state din Golf. „Calcule riscante într-un mediu regional schimbător”

Rusia vrea să echilibreze relația cu Iranul și cu alte state din Golf. Și mută continuu. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, pe 27 aprilie. Au discutat despre conflictul în curs din Iran și despre situația tensionată din Orientul Mijlociu. Vizita lui Araghchi la Moscova a evidențiat „tratatul de parteneriat strategic” cuprinzător dintre cele două state. Putin și președintele iranian Masoud Pezeshkian l-au semnat în ianuarie 2025

Totodată, vizita a ridicat întrebări cu privire la modul în care Moscova beneficiază de conflictul în curs dintre Statele Unite și Iran.

În timpul întâlnirii, Putin a lăudat poporul iranian pentru că „luptă pentru independența și suveranitatea sa” , se arată într-o analiză publicată de The Jamestown Foundation.

Moscova

Scopul principal este obținerea unui avantaj suplimentar în negocierile privind războiul său împotriva Ucrainei.

Sprijinul Rusiei pentru Iran ar putea deteriora relațiile acestuia cu monarhiile bogate din Golf.

Moscova a considerat Teheranul drept principalul său aliat în Orientul Mijlociu

Moscova a considerat Teheranul drept principalul său aliat în Orientul Mijlociu timp de mulți ani, oferind asistență militară și financiară pe fondul sancțiunilor internaționale pe termen lung.

Conflictul din Iran a perturbat comerțul internațional cu țiței, declanșând penurii de combustibil pe piața asiatică.

Rusia a beneficiat de această penurie, ceea ce a crescut cererea de petrol și gaze naturale.

În urma presiunilor din partea țărilor asiatice, Statele Unite au optat pentru relaxarea sancțiunilor asupra exporturilor maritime de petrol ale Moscovei, începând cu 12 martie 2026, permițând achizițiile de petrol rusesc blocat pe petroliere, pe mare.

Washingtonul a intenționat prin această măsură să atenueze creșterile bruște ale prețurilor la energie la nivel global.

Rusia a reușit să profite de creșterea cererii de petrol și a reușit să vândă o parte din cele 140 de milioane de barili de petrol blocați pe mare din cauza sancțiunilor.

Moscova nu a fost considerată în mod serios intermediarul cheie

Rusia se teme că un conflict prelungit va pune în pericol proiecte cheie din Iran.

Printre acestea se numără:

Centrala nucleară Bushehr, care a fost atacată în mod repetat în timpul conflictului;

Centrala termică Sirik;

Inițiativele ZN Vostok care vizează dezvoltarea câmpurilor petroliere iraniene.

La fel de îngrijorătoare este perturbarea Coridorului Internațional de Transport Nord-Sud (INSTC), principala arteră comercială care leagă Moscova de Teheran prin Caucazul de Sud.

Rusia a încercat ocazional să acționeze ca mediator în conflictul din Iran, căutând totodată să obțină beneficii economice și politice de pe urma războiului.

Având în vedere parteneriatul său cu Iranul și războiul în curs împotriva Ucrainei, Moscova nu a fost considerată în mod serios intermediarul cheie.

Moscova ar putea încerca să furnizeze Iranului mai multe arme

Războiul Moscovei împotriva Ucrainei o împiedică să medieze alte procese de pace.

Moscova ar putea încerca să furnizeze Iranului mai multe arme – anume MANPAD-uri și drone unidirecționale, pe lângă furnizarea de informații de țintire pentru rachete și drone iraniene.

– anume MANPAD-uri și drone unidirecționale, pe lângă furnizarea de informații de țintire pentru rachete și drone iraniene. Rusia are o legătură strânsă cu establishmentul politic iranian, în special cu conducerea superioară a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

„Asta permite Kremlinului să încerce să se poziționeze ca un canal diplomatic între celelalte state din Golf și Teheran”, se mai arată în analiza publicată de The Jamestown Foundation.

Rusia rămâne reticentă în a oferi un sprijin militar robust regimului iranian

Moscova nu se mai poziționează ca mediator principal în conflictul iranian. Pe 18 mai, Lavrov a declarat că Moscova „nu încearcă să intre în acest proces de negocieri”. A adăugat că nu încearcă să interfereze cu procesul dintre Statele Unite și Iran și îi urează succes.

Rusia rămâne reticentă în a oferi un sprijin militar robust regimului iranian, în timp ce luptă în războiul său împotriva Ucrainei.

Dar Rusia recunoaște valoarea Iranului ca partener și speră să-i păstreze rolul în cadrul geopoliticii mai largi.

Importanța ideologică și politică a Iranului pentru Rusia, însă, nu depășește valoarea strategică a statelor bogate din Golf.

Trebuie avute în vedere proiectele de infrastructură existente ale Moscovei și acordurile economice cu acestea.

Pe 12 mai, Arabia Saudită și Rusia și-au intensificat parteneriatul prin introducerea unui regim fără vize de până la 90 de zile.

Este un pas menit să aprofundeze cooperarea economică și să extindă turismul reciproc.

Comerțul dintre Emiratele Arabe Unite și Rusia este de peste dublu față de cel dintre Rusia și Iran.

„Conflictul din Iran reprezintă provocări pentru Moscova, perturbând comerțul regional și infrastructura energetică și forțând-o să facă calcule riscante într-un mediu regional schimbător”, se mai precizează în analiza publicată de The Jamestown Foundation.