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Sabrina Voinea e acuzată că și-ar fi bătut iubitul, coleg în lotul național. Tânărul gimnast a depus plângere împotriva sportivei

Sabrina Voinea e acuzată că și-ar fi bătut iubitul, coleg în lotul național. Tânărul gimnast a depus plângere împotriva sportivei Galerie Foto 1
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Gimnasta Sabrina Voinea este protagonista unui nou scandal după ce și-ar fi lovit cu pumnii iubitul, component al lotului național de gimnastică. Incidentul s-a produs în incinta Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din Capitală, conform ProsSport

Scena s-ar fi petrecut la data de 26 mai 2026 și ar fi avut două episoade, între orele 15:30 și 21:00. Inițial conflicltul s-a iscat la recepția hotelului și apoi a continuat în afara clădirii. De la o discuție în contradictoriu s-a ajuns la jigniri, apoi gimnasta l-a lovit pe gimnastul de 19 ani cu palmele și pumnii de mai multe ori. Victima, Șerban Cotîrlan, este iubitul Sabrinei Voinea și component al lotului masculin de gimnastică.

Sportivul agresat s-ar fi prezentat la INML

La faţa locului s-ar fi aflat şi Camelia Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea, însă nu ar fi intervenit pentru a opri conflictul. O eventuală clarificare a situaţiei ar putea veni după analizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale hotelului. Se pare că victima s-ar fi prezentat la Institutul de Medicină Legală, având vânătăi pe mâini și spate.

„Gimnastul prezenta urme vizibile ale agresiunii. Avea numeroase zgârieturi și vânătăi la nivelul mâinilor și al spatelui. În urma incidentului, a decis să se prezinte la Institutul de Medicină Legală pentru ca leziunile să fie constatate oficial de persoanele abilitate. Deși ar fi fost lovit în repetate rânduri, nu a ripostat în niciun moment. Este un băiat foarte bine crescut și a ales să nu răspundă agresiunii”.

În urma agresiunii, iubitul gimnastei a depus și o plângere oficială la Poliție. Conform informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la data de 3 iunie 2026, polițiștii Secției 9 au fost sesizați prin plângere de gimnastul de 19 ani cu privire la agresiune.

„La data de 3 iunie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani.

În fapt, pe fondul unui conflict spontan, tânăra ar fi agresat fizic persoana în cauză, în sensul că ar fi lovit-o cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare.

Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis DGPMB.

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