Prima pagină » Sport » Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc

Vineri, Federația Română de Gimnastică a anunțat suspendarea temporară a antrenoarei Cameliei Voinea din toate activitățile desfășurate sub egida federației, după analiza preliminară realizată de Comisia de Disciplină în cazul acuzațiilor de abuz verbal și psihologic.

Conform comunicatului oficial, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare în procedura disciplinară aflată în desfășurare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită „o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului”.

„Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării”, se arată în comunicatul oficial.

Federația Română de Gimnastică a subliniat necesitatea întăririi mecanismelor de protecție a sportivilor și a avertizat că performanța nu poate fi obținută într-un mediu dominat de teamă, umilință sau presiuni care depășesc limitele acceptabile.

„Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni”, se mai arată în poziția oficială a federației.

De altfel, FRG a subliniat necesitatea consolidării mecanismelor de prevenție, protecție și intervenție în sport, în acord cu standardele internaționale privind safeguarding-ul sportivilor.

Considerăm că astfel de situații trebuie abordate cu responsabilitate și echilibru, fără concluzii publice pripite, dar și fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranța și bunăstarea sportivilor”, a transmis federația.

Camelia Voinea, acuzată că și-ar fi abuzat fiica verbal și psihic

În noiembrie 2025, au apărut imagini cu antrenoarea Camelia Voinea când ar fi abuzat-o verbal, în sala de gimnastică, pe fata ei, Sabrina.

În cele mai recente imagini apărute online, filmate pe când Sabrina Voinea avea 8-9 ani, mama sa, Camelia Voinea, apare având un comportament extrem de sever, care pare să confirme mărturiile recente ale unor foste sportive. Acestea au descris experiențe similare petrecute în sala „Flămânda”, unde Voinea a activat ca antrenoare timp de mai mulți ani.

