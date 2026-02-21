Prima pagină » Sport » Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei

Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei

Sabrina Voinea a fost operată de apendicită acută vineri noapte, a anunţat Camelia Voinea, mama şi antrenoarea sportivei. Sportiva, în vârstă de 18 ani, este în afara oricărui pericol, a transmis mama acesteia într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sabrina Voinea a ajuns la Spitalul de Urgență Ilfov cu dureri mari în zona burții, iar după primul set de analize, medicii au luat decizia de a o opera. Sportiva suferea de o apendicită acută. Mama sportivei, Camelia Voinea, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care le-a mulțumit medicilor și a transmis că starea de sănătate a fiicei ei este una bună.

„Sabrina azi noapte a fost operată de apendicită acută, acum este bine. Suntem lângă tine iubita noastră. Multumesc mult colectivului medical Floreasca, d-nului Bellu și Razvan Spirescu. Însănătoșire grabnică, scumpa noastră. Doamne ajută!”, a scris Camelia Voinea pe Facebook.

Tânăra sportivă este una dintre marile speranțe ale României în materie de gimnastică, iar în septembrie 2025 a reușit o performanță remarcabilă.Sabrina Voinea a obținut medalia de aur în cadrul Cupei Mondiale de la Paris, după ce a executat un exercițiu perfect la sol și a fost notată de arbitri cu 13.800.

