Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru acest spor salarial

Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru acest spor salarial. Acespre prevederi sunt disponibile în proiectul Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru anul școlar 2026. Până anul trecut nu exista o departajare oficială. Acest proiect se află în consultare publică, azi, 8 mai 2026. 

Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce, pentru prima dată, criterii oficiale de departajare pentru acordarea gradației de merit în situațiile în care profesorii obțin punctaje egale. Spre deosebire de metodologia aplicată în sesiunea 2025, care nu prevedea o procedură clară de departajare în caz de egalitate de punctaj, proiectul pentru 2026 completează Articolul 9 cu patru alineate noi. Acestea stabilesc criterii distincte de departajare pentru personalul didactic de predare, cadrele didactice din palatele și cluburile copiilor, personalul de conducere, precum și pentru situațiile în care egalitatea de punctaj se menține.

„În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică următorul proiect: Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2026”, transmite Ministerul Educației și Cercetării, iar documentul poate fi consultat AICI.

Care sunt noutățile

Conform proiectului de metodologie, în cazul profesorilor din învățământul preuniversitar de stat, departajarea candidaților va începe cu punctajul obținut la „Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă”, acesta devenind principalul criteriu decisiv.

„(13) În situația punctajelor egale pentru personalul didactic de predare, prioritate la acordarea gradaței de merit au în ordine:

  • a) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;
  • b) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, subcriteriul de la litera a);
  • c) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, subcriteriul de la litera b);
  • d) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, subcriteriul de la litera d).”, prevede proiectul.

Astfel, dacă doi sau mai mulți profesori obțin același punctaj total, prioritate va avea cadrul didactic care a acumulat cel mai mare punctaj la activitățile considerate esențiale pentru procesul instructiv-educativ și pentru performanțele elevilor.

Criterii de departajare pentru profesorii din palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare

Pentru profesorii din palatele și cluburile copiilor, precum și din cluburile sportive școlare, proiectul de metodologie prevede o grilă de departajare similară, însă cu o diferență semnificativă în ceea ce privește ultimul subcriteriu utilizat pentru stabilirea ierarhiei.

„(14) În situația punctajelor egale pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor, precum și din cluburile sportive școlare, prioritate la acordarea gradaței de merit au în ordine:

  • a) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;
  • b) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, subcriteriul de la litera a);
  • c) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, subcriteriul de la litera b);
  • d) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, subcriteriul de la litera c).”, se arată în proiect.

Criterii de departajare pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control

Și în cazul personalului didactic de conducere, îndrumare și control, proiectul de metodologie introduce criterii clare de departajare pentru situațiile în care candidații obțin punctaje egale. Iată ce prevede proiectul:

„(15) În situația punctajelor egale pentru personalul didactic de conducere îndrumare și control, prioritate la acordarea gradaței de merit au în ordine:

  • a) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educaţional;
  • b) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională;
  • c) cadrele didactice care au punctajul cel mai mare la Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă.”, prevede proiectul.

Criterii suplimentare de departajare

De asemenea, Ministerul Educației oferă inspectoratelor școlare posibilitatea de a stabili criterii suplimentare de departajare. Se pot aplica în situația în care egalitatea de punctaj se menține și după aplicarea tuturor prevederilor incluse în metodologie.

„(16) În situația în care egalitatea persistă după aplicarea tuturor criteriilor de departajare, comisia paritară stabilește și alte criterii de departajare, care se validează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar și se comunică odată cu fișele de (auto)evaluare”, arată proiectul.

