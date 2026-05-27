Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), serviciile de înfrumusețare au scăzut cu 18% în primele 3 luni ale anului 2026.

Datele Institutului Național de Statistică arată că serviciile de înfrumusețare au înregistrat o scădere de peste 18% în primul trimestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior. În același timp, în luna martie, serviciile de piață destinate populației au consemnat o creștere de 4,6% față de luna precedentă.

Ce arată datele INS

Creșteri importante au fost raportate în domeniul serviciilor de înfrumusețare, al spălătoriilor și curățătoriilor textile, precum și în sectorul hotelier și al restaurantelor. În schimb, activitățile de jocuri de noroc și cele ale agențiilor de turism și ale tur-operatorilor au înregistrat scăderi față de perioada anterioară. Avem următoarele date:

Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare: +29,5%;

Activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană: +15,4%;

Activităţile hotelurilor şi restaurantelor: +4,8%;

Activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative: -5,1%;

Activitățile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor: -3,9%.

Față de martie 2025, cifra de afaceri din sectorul serviciilor s-a redus cu 8,3%. De asemenea, în primele 3 luni ale anului, serviciile de piață destinate populației au înregistrat un declin de aproape 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cifra de afaceri a scăzut în domeniile înfrumusețării, jocurilor de noroc, hotelurilor și restaurantelor, precum și al curățătoriilor textile, în timp ce agențiile de turism și tur-operatorii au raportat o creștere de peste 15%.

