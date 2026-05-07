Criză energetică, dar nu pentru toți: cifra de afaceri din comerțul cu carburanți a crescut cu 33% în martie 2026

Potrivit celor mai recente date furnizate, joi, 7 mai, de INS, cifra de afaceri din comerțul cu carburanți a crescut în luna martie 2026, comparativ cu februarie, cu 33,2%. Așadar, este criză energetică, dar nu pentru toată lumea.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, în luna martie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut, ca serie brută, cu 18,6%, remarcă Mediafax.

Unde s-au înregistrat creșteri

Au fost creșteri înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+33,2%), vânzările de produse nealimentare (+19,9%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+10,2%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, indicatorul a crescut cu 2,6%.

Comparativ cu martie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o scădere cu 2,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,4%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 11,2%.

Ca serie ajustată, indicatorul a înregistrat o scădere cu 3,2%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, ca serie brută, în primele trei luni ale anului, , comparativ cu perioada similară din 2025, a înregistrat o scădere cu 5,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-9,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,7%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,5%).

Ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din comerţ a scăzut cu 5%.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

INS: consumul s-a prăbușit pentru a opta lună consecutiv, în timpul Guvernului Bolojan

Austeritatea lui Bolojan, flagelul care zdruncină economia României. Analist economic: Restructurarea este cuvântul de ordine/Firmele cad ca muștele

Moștenirea lui Bolojan, cea mai dezastruoasă guvernare pentru economie de după Revoluție. Toți indicatorii din România s-au dus în cap în mai puțin de un an. Cifrele oficiale sunt devastatoare

Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp