Orașul din România cu cele mai multe divorțuri în 2026: Una din 3 căsnicii s-a destrămat

Città din România cu cele mai multe divorțuri în 2026: Una din 3 căsnicii s-a destrămat

Care este orașul din România cu cele mai multe divorțuri în 2026. Aici, potrivit statisticilor, una din trei căsnicii s-a destrămat.

Este vorba de orașul București, care are o populație de 1,7 milioane de locuitori stabili, dar depășește 2,1 milioane după domiciliu. Și de această dată, se pare că, dimensiunea populației își spune cuvântul, căci aici se înregistrează cele mai multe despărțiri oficiale.

Astfel, statisticile recente din anul 2026 arată că aproape una din trei căsnicii, în jur de 32%, ajunge la divorț. Iar dacă privim situația prin prisma ratei de divorțialitate, adică, numărul de divorțuri raportat la numărul de locuitori căsătoriți, potrivit INS – Institutul Național de Statistică, datele analizate în 2026 arată că tot București se află pe primul loc (32%), urmat apoi de Constanța (30%) și Arad (28%).

Cele 3 modalități de divorț în București

În București, sunt trei modalități de divorț: la Starea Civilă: în acest caz, doar dacă soții sunt de acord și nu au copii minori. Cererea se depune la primăria unde s-a încheiat căsătoria sau unde soții au ultima locuință comună (spre exemplu, Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3).

A doua variantă este la un Notar Public: În acest caz, dacă există acord deplin între soți, inclusiv cu privire la copii minori (nume după divorț, custodie, pensie alimentară). Se poate apela la orice birou notarial din București.

A treia variantă este la Judecătorie: Aici varianta este pentru soții care nu se înțeleg (divorț din culpă) sau dacă unul dintre ei refuză semnarea actelor. Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia se află ultima locuință comună a soților (Sector 1, 2, 3, 4, 5 sau 6).

