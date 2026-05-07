Consumul continuă să se prăbușească în România din cauza creșterilor de taxe și austerității. Date oficiale

Românii strâng cureaua în 2026. Datele oficiale confirmă o prăbușire a poftei de cumpărături în primele trei luni ale anului, cu o scădere totală de 5,8% față de aceeași perioadă din 2025. Deși luna martie a adus o ușoară revenire față de februarie, românii au cumpărat mult mai puține produse alimentare și nealimentare decât anul trecut, semn că măsurile economice recente au lovit direct în buzunare.

Un început de an „pe minus” pentru magazine

Primele trei luni ale anului 2026 arată o imagine sumbră pentru comerțul cu amănuntul din România. Volumul afacerilor a scăzut cu 5,8% pe seria brută comparativ cu primul trimestru din 2025. Cea mai mare lovitură a primit-o sectorul produselor nealimentare, unde scăderea este de aproape 10%, ceea ce indică faptul că populația renunță la bunurile care nu sunt de strictă necesitate.

Martie aduce o iluzie de creștere

Dacă privim doar cifrele de la o lună la alta, martie 2026 pare să fie o lună excelentă, cu o creștere de 18,6% față de februarie. Totuși, această cifră este înșelătoare, deoarece se datorează în principal consumului mai mare de carburanți și vânzărilor sezoniere. În realitate, dacă comparăm martie 2026 cu martie 2025, consumul este pe un trend descendent clar, cu o scădere de 2,3%.

Alimentele și produsele nealimentare, marii perdanți

Românii au început să facă economii chiar și la mâncare. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 3,4% față de martie anul trecut. Situație este și mai gravă la produsele nealimentare (haine, electronice, mobilă), unde volumul vânzărilor s-a redus cu peste 6%. Singurul domeniu care a rămas pe profit este comerțul cu carburanți, care a înregistrat o creștere de 11,2% față de anul trecut.

Evoluția cifrelor arată clar impactul măsurilor de austeritate. Scăderile constante pe aproape toate segmentele de consum demonstrează că puterea de cumpărare a scăzut semnificativ.

