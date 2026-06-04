Seria de proteste la nivel național din aceste zile, care contestă noua lege a salarizării, este completată de ceea ce sindicaliștii numesc cel mai mare protest al serviciilor publice de ambulanţă din Bucureşti.

Federaţia Naţională Sindicală „Ambulanţa” din România (FNSAR) avertizează că declanşarea „celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanţă” este iminentă.

Ce reclamă sindicaliștii de pe ambulanță

Concret, ampla acţiune de protest va avea loc în Bucureşti. Este un efect al profundelor nemulţumiri ale angajaţilor faţă de noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Astfel, sindicaliştii sunt nemulţumiţi de tăierea sporurilor şi scăderea veniturilor nete. FNSAR reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanţă.

Potrivit FNSAR, proiectul actual de lege intenţionează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale, sporul de gardă. Precum şi cel pentru condiţii deosebit de periculoase.

În egală măsură, sindicaliştii reclamă scăderea veniturilor nete. Aceștia precizează că noii coeficienţi de salarizare propuşi nu garantează menţinerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absenţa adoptării majorărilor solicitate de sindicate.

„Decizia finală privind data exactă şi logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre reprezentanţii FNSAR şi Ministerul Sănătăţii”, arată sursa citată.

Sindicaliştii avertizează că, în cazul în care propunerile „legitime” înaintate de federaţie nu vor fi integrate în textul de lege, va fi anunțat calendarul manifestaţiilor.

Un proiect de lege extrem de controversat. BNS cere retragerea sa imediată

Reamintim că noul proiect de lege a salarizării este tot mai contestat, atât de politicieni, cât și de sindicate sau de magistrați. Astfel, joi 4 iunie, Blocul Național Sindical (BNS) a solicitat retragerea imediată a proiectului noii Legi a salarizării. BNS acuză faptul că documentul este „profund viciat conceptual”. Acesta ar fi elaborat fără transparența necesară și inapt să asigure echitate pentru milioane de angajați din sistemul bugetar.

Sindicaliștii avertizează că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă reală. Ci dimpotrivă, riscă să accentueze dezechilibrele salariale existente și să genereze noi inechități structurale.

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