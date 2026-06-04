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Budăi critică legea salarizării: „Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru”

Budăi critică legea salarizării: „Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru”
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Fostul ministru al Muncii Marius Budăi îi acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan și pe ministrul interimar de resort, Dragoș Pîslaru, că au modificat proiectul legii salarizării după plecarea fostului ministru al Muncii, Petre Florin Manole.

Într-o intervenție la postul de radio RFI, fostul ministru PSD a acuzat că forma prezentată recent public nu mai corespunde cu varianta discutată anterior cu sindicatele. „Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru”, spune Budăi.

Schimbări majore pe varianta fostului ministru al Muncii, Florin Manole

Potrivit deputatului PSD, reprezentanții sindicatelor au semnalat deja că documentele analizate în perioada în care Petre Florin Manole conducea Ministerul Muncii diferă substanțial de documentele prezentate ulterior. Politicianul observă că ultima variantă, care a declanșat un val de proteste în mai multe domenii importante, este aprobată de premierul interimar.

„Sindicatele au spus că ceea ce au văzut când era ministrul Manole și ceea ce au discutat când era ministrul Manole în funcție nu mai este ceea ce a prezentat acum domnul Pîslaru public, cu acceptul domnului Bolojan”, a declarat Budăi.

Angajații din sănătate protestează contra noii legi a salarizării joi 28, mai. Foto: Antena3.ro

Potrivit lui Budăi, au fost modificați coeficienții de salarizare și valoarea de referință utilizată în proiect. Astfel, în varianta discutată inițial, „coeficienții erau mult mai mari pentru personalul TESA, pentru infirmiere, pentru asistenți medicali și mai mici la demnitari și la funcții de conducere, iar acum s-a inversat”, a completat Budăi.

Anexele și legea au fost modificate după plecarea lui Manole

Deputatul PSD a mai observat că „anexele și legea au fost modificate după plecarea ministrului Florin Manole din minister”. Așadar, Marius Budăi consideră că Parlamentul trebuie să ia în calcul observațiile formulate de organizațiile sindicale înainte de adoptarea formei finale a legii.

Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate Niciun venit nu va scădea. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare

Florin Manole

Proiectul noii legi a salarizării, inclus ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a creat vii nemulțumiri în mai multe sectoare bugetare. În ultimele săptămâni, sindicatele din sănătate, finanțe și justiție au organizat proteste și au criticat prevederile proiectului, reclamând impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra veniturilor unor categorii de angajați. Legea urmează să intre în dezbaterea și votul Parlamentului.

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