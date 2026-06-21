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Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcţia de viitor mitropolit, după retragerea lui Petru Păduraru

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcţia de viitor mitropolit, după retragerea lui Petru Păduraru
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Sfântul Sinod al Mitropoliei Basarabiei va decide un nou Mitrpolit. Foto: Mitropolia Basarabiei
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PS episcop Antonie de Bălţi şi PS episcop Veniamin al Basarabiei de Sud au fost desemnaţi de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei drept candidaţi pentru funcţia de mitropolit şi arhiepiscop al Chişinăului. Propunerile vor fi înaintate Sfântului Sinod al BOR, care poate completa lista cu încă un candidat. Postul a devenit vacant după renunțarea la funcție a mitropolitului Petru Păduraru.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Mitropolia Basarabiei, la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chişinău, Republica Moldova, s-a întrunit, sâmbătă, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei.

Sfântul Sinod al BOR mai poate adăuga pe listă un al treilea candidat

Sub preşedinţia IPS părinte mitropolit Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei, au participat: PS părinte Antonie, episcop de Bălţi, PS părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, şi PS Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului. Scopul întrunirii a fost desemnarea, prin consultare deschisă urmată de vot secret, a doi candidaţi pentru slujirea de arhiepiscop al Chişinăului, mitropolit al Basarabiei şi exarh al Plaiurilor.

,Ștefan cel Mare” la Umbrărești construit din ciment; loc. Roșu (Cahul-Basarabia)

Membrii Sinodului mitropolitan au desemnat doi candidaţi: Preasfinţitul părinte episcop Antonie de Bălţi şi Preasfinţitul părinte episcop Veniamin al Basarabiei de Sud.

„Ierarhii Sinodului Mitropoliei Basarabiei s-au întrunit apoi în şedinţă de consultare cu membrii clerici şi mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chişinăului. La care s-au adăugat membrii clerici şi mireni ai Episcopiei de Bălţi şi ai Episcopiei Basarabiei de Sud, delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească a Patriarhiei Române. În urma votului, s-a decis menţinerea listei candidaţilor, stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, nepropunându-se un al treilea candidat. Propunerile rezultate din decizia forurilor bisericeşti ale Mitropoliei Basarabiei menţionate mai sus vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Care are posibilitatea să completeze lista cu încă un candidat, urmând a alege, prin vot secret, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei”, a arătat sursa citată.

Mitropolitul Basarabiei, Petru Păduraru, a fost retras din funcție după un scandal de răsunet

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, la începutul lunii iunie, retragerea mitropolitului Petru Păduraru din posturile de arhiepiscop al Chişinăului, mitropolit al Basarabiei. IPS Petru a anunţat, la sfârşitul lunii mai, că demisionează şi a invocat oficial motive de vârstă şi de sănătate.

Mitropolitul Basarabiei, Petru Păduraru, s-a retras din funcție. Foto: Wikipedia

Însă, la scurt timp după acest anunţ, în spaţiul public au apărut imagini video cu caracter sexual. Acestea l-ar fi înfățișat pe mitropolitul, alături de un bărbat. Apariţia imaginilor a dat naştere unor ample speculaţii. S-a sugerat o posibilă legătură între difuzarea acestora şi decizia de retragere. Scandalul a generat în Republica Moldova reacţii care aduc un prejudiciu de imagine notabil instituţiei coordonate de Biserica Ortodoxă Română.

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