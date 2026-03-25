Se scrie istorie în Marea Britanie. Sarah Mullally devine prima femeie care va conduce Biserica Anglicană. Ce oaspeți de seamă participă la ceremonie

Sarah Mullally, fostă asistentă medicală specializată în oncologie numită, în octombrie 2025 arhiepiscop, este învestită, miercuri, la Catedrala din Canterbury, ca prima femeie care va conduce Biserica Anglicană.

Sarah Mullally a devenit preot la vârsta de 40 de ani. Numirea acesteia în funcția de Arhiepiscop a fost anunțată încă din octombrie anul trecut, iar pe 28 ianuarie a fost confirmată oficial în cadrul unei ceremonii la Catedrala St. Paul din Londra.

Evenimentul de miercuri marchează începutul slujirii sale publice atât ca șef al Bisericii Anglicane, cât și ca lider spiritual al Comunității Anglicane mondiale. Comunitatea este o asociație de biserici independente, inclusiv Biserica Episcopală din SUA, care împreună au peste 100 de milioane de membri, relatează France24.

„Intenționez să fiu un păstor care să permită înflorirea slujirii și a vocației fiecăruia, indiferent de tradiția noastră”, a declarat Mullally la numirea sa, anul trecut. „Astăzi aduc mulțumiri tuturor femeilor și bărbaților… care au pregătit calea pentru acest moment. Și tuturor femeilor care m-au precedat, vă mulțumesc pentru sprijinul și inspirația voastră.”

La ceremonie vor participa prințul William, prințesa Catherine, prim-ministrul britanic Keir Starmer și reprezentanți ai multora dintre cele 42 de biserici membre ale comunității. Vor fi prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Vaticanului și ai Bisericii Ortodoxe.

Ca un omagiu adus numirii istorice a lui Mullally, slujba are loc de sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, care marchează momentul în care Sfânta Fecioară Maria a aflat că a fost aleasă să fie mama lui Iisus. Este o zi în care Biserica afirmă că o sărbătorește pe „una dintre marile femei ale Bibliei și reflectează asupra modului în care putem răspunde chemării lui Dumnezeu”.

Numirea ei ar putea adânci diferențele din cadrul Comunității Anglicane, ai cărei membri sunt profund divizați în privința unor chestiuni precum rolul femeilor și tratamentul acordat persoanelor LGBTQ+.

