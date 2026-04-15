Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”

Andrei Caramitru și purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Adrian Agachi, își aruncă cuvinte și acuzații grele prin intermediul unor postări pe Facebook. Scandalul dintre cei doi a început în urmă cu o săptămână, când analistul economic a cerut demiterea purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și a susținut că acesta ar „face un rău bisericii” și că ar fi „absolut razna”.

Caramitru a continuat seria postărilor care îl vizau pe Adrian Agachi și a transmis că acesta ”venerează trădătorii, interlopii și prostii”.

„Dl Agachi – dupa ce înjuri pe toata lumea care e normala la cap in tara asta – poate te ocupi si de jegurile de la tine din organizație ? Doar zic și eu așa. Dacă te duce mintea . Am dubii. Pari super low aichiu băiețel.

Ați ajuns să înjurați intelectualii și teologii și să venerați trădătorii și interlopii și prostii. Lui Iisus i-ar fi rușine de voi", a scris Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, Caramitru a adăugat și un comentariu la propria sa postare, în care l-a numit pe Agachi ”ipochimen imbecil”. ”Boul a și reacționat și ma înjura și pe mine. Purtător de cuvânt la o BISERICĂ ceva mai penibil nu există ca acest ipochimen imbecil”. ”Mă voi ruga pentru dumneavoastră să vă găsiți liniștea și pacea” Replica purtătorul de cuvânt al Patriarhiei nu a întârziat să apară. Adrian Agachi susține că, în calitate de preot, este dator să răspundă cu răbdare și iertare, urmând exemplul lui Hristos în fața jignirilor și critică folosirea unor termeni jignitori la adresa sa.

În final, acesta a transmis că se roagă pentru interlocutor, îi dorește pace și iertare și consideră că un dialog real între ei nu mai este posibil.

”Domnule Caramitru,

Este ultima dată când mai răspund la o postare a dumneavoastră. Modul în care ați ales să formulați ultima poziție, total lipsit de eleganță și respect elementar, mă obligă să mă retrag din acest dialog la distanță, care a alunecat în sfera suburbanului.

Nu veți găsi nimic injurios în postările mele, lucru care probabil deranjează întrucât face o argumentare în această direcție practic imposibilă.

Cât despre „jegurile” din „organizație” prin care probabil desemnați clericii ortodocși și Biserica Ortodoxă Română, aceste exprimări demonstrează suficient claritatea morală și experiența dumneavoastră spirituală. Cum era acel citat din Nicolae Steinhardt din Sâmbăta Mare prin care îi criticați pe alții? Vi se potrivește perfect.

Cât despre injuriile pe care mi le aduceți direct, nu vă voi da niciun moment satisfacția de a răspunde la fel. Nu doar pentru că sunt o persoană neimportantă, cu care vă pierdeți timpul prețios, ci și pentru că este împotriva oricărei comportări creștine elementare. În plus, în fișa postului meu de comunicator, dar și în cea a slujirii ca preot, răbdarea ocărilor este un punct pivotal. Înseamnă urmarea căii lui Hristos care a răbdat până la Cruce și moarte batjocorirea din partea oamenilor. Sunt gata să iert, să uit și să trec mai departe. Răsplata spirituală este foarte mare și imediată. Sufletul care rabdă ocările dobândește marele dar al liniștirii duhovnicești depline. Sper să îl dobândiți într-o bună zi.

Totodată, pentru a răspunde părții finale, nu înjurăm și nu venerăm pe nimeni dintre oameni, stimate domn. Nu înjurăm pe ceilalți, pentru că noi ne iubim aproapele, nu îl ocărâm. Așa ne-a învățat Hristos. Pe de altă parte, nici nu venerăm pe cineva, pentru că nu ne închinăm oamenilor, ci lui Dumnezeu. Îmi doresc să întelegeți într-o bună zi care este calea Adevărului.

Mă voi ruga pentru dumneavoastră să vă găsiți liniștea și pacea.

Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze!

Hristos a înviat!