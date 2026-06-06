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Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: „Susții decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Eugen Tomac?”. Ce au răspuns românii

Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: „Susții decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Eugen Tomac?”. Ce au răspuns românii
Sondaj Gândul: „Susții decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Eugen Tomac?”
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La aproape o lună de la votul covârșitor din Parlament care a dus la demiterea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a desemnat un nou premier. Publicația GÂNDUL a făcut un sondaj, pe Facebook, întrebând românii dacă susțin decizia șefului statului de a-l nominaliza pentru funcția de prim-ministru pe Eugen Tomac.

Răspunsurile oferite arată poziționarea categorică a societății.

94% dintre români au votat „NU”!

La întrebarea Gândul „ Susții decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Eugen Tomac?”, 94% dintre români au răspuns categoric „NU”. Astfel, se poate spune că populația și-a exprimat ferm dezaprobarea față de nominalizarea făcută de președintele țării. Românii nu îl vor premier pe Tomac, lider al unui partid cu un scor electoral de 1%.

Doar 4% dintre cei care au participat la sondaj consideră bună nominalizarea făcută de Palatul Cotroceni, în timp ce 2% au refuzat să răspundă la întrebare.

Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Tomac

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României. Șeful statului a spus că, în opinia sa, un premier independent este cea mai bună variantă.

În opinia sa, politica reprezintă capacitatea de a negocia și ierarhiza, politica fiind o meserie care se învață în timp.

„Contrar aparențelor, politica este o meserie. Capacitatea de a negocia, de a ierarhiza, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partidele, aste e o meserie și de aceea, dat fiind faptul contextul complicat, am considerat că un politician e mai bun decât un economist care nu a avut de a face cu economiști tot timpul. Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai buna. Prima opțiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate contrurată. Am înțeles și contradicțiile și atunci singura soluție logică a fost aceea a unui premier independent de partide”, a spus președintele României.

Întrebat dacă în acest moment are siguranța unui majorități în Parlament și de ce Tomac nu a fost mai repede desemnat, Nicușor Dan a răspuns: „Au fost mai multe tipuri de consultări informale. Toate discuțiile au luat timp până s-a formulat o înțelegere. Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor….Cred că, din partea mea, a fost fair față de partide și cred că în momentul acesta e singura soluție”.

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