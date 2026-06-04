Premierul desemnat Eugen Tomac publică imagini cu Nicușor Dan, de la desemnare. Care este mesajul lui

Eugen Tomac a transmis un mesaj pe rețelele sociale după ce a fost desemnat prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Oficialul a publicat mai multe imagini de la momentul desemnării și a promis că va acționa cu seriozitate, curaj și transparență pentru ca România să meargă înainte și să iasă mai puternică din această perioadă.

„Este o onoare și o responsabilitate să primesc această desemnare pentru formarea viitorului Guvern al României. Primesc această încredere cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Tomac: „România se află într-un moment în care cere responsabilitate”

Eugen Tomac a transmis că își asumă cu bună-credință misiunea de a propune o echipă de miniștri profesioniști, care să muncească pentru cetățeni. Acesta a transmis că își dorește deschidere și dialog din partea tuturor partidelor pro-occidentale pentru crearea unui guvern care va avea ca agendă „binele comun al cetățenilor României”.

„România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi țării direcția clară de care are nevoie. Doar așa investițiile vor continua să vină, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor. Îmi asum, cu bună-credință, misiunea de a propune o echipă guvernamentală profesionistă, care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc deschidere și dialog din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale pentru a putea învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României”. „România are nevoie de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare” Premierul desemnat a precizat că va prezenta Parlamentului o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic și a subliniat că va menține direcția europeană a României, consolidarea parteneriatului strategic cu SUA, relația transatlantică și rolul țării noastre în NATO. De asemenea, Tomac a explicat că valorificarea fondurilor PNRR și aderarea României la OCDE rămân priorități esențiale.

„Înțeleg mizele politice diferite, dar știu și că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și de obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști – un guvern tehnic, nu unul politic.

Vom menține direcția europeană a României, vom consolida Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, relația transatlantică și rolul nostru în NATO. În același timp, competitivitatea economică, valorificarea fondurilor PNRR și aderarea la OCDE rămân priorități esențiale”.

În finalul postării, Eugen Tomac a explicat că perioada următoare nu va fi ușoară dar a asigurat că va acționa cu seriozitate, curaj și transparență pentru ca România să iasă mai puternică din această perioadă.

„Nu va fi ușor. Urmează decizii dificile și nu există alternativă la responsabilitate. Vă promit însă că vom acționa cu seriozitate, curaj și transparență pentru ca România să meargă înainte și să iasă mai puternică din această perioadă”.

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