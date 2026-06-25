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Stațiunea de lux transformată în oraș-fantomă, cândva magnet pentru turiști și celebrități

Stațiunea de lux transformată în oraș-fantomă, cândva magnet pentru turiști și celebrități
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Varosha, din orașul de coastă Famagusta, Cipru, a fost cândva refugiul elitei mondiale. Astăzi este un oraș-fantomă, înghețat în timp după ce a fost abandonat.

De la Brigitte Bardot la Richard Burton și Elizabeth Taylor, cartierul, situat în orașul de coastă Famagusta, era un magnet pentru cei bogați și celebri, având hoteluri luxoase și restaurante exclusiviste, relatează Express.

Acum, este un oraș-fantomă. Promenadele de pe malul mării, cândva pline de oameni înstăriți, sunt astăzi pustii. Clădirile opulente care le flancau s-au degradat până la nerecunoaștere.

Considerată anterior „Riviera franceză a Ciprului”, vizitatorilor li se recomandă acum să evite zona.

Sursă foto: Shutterstock

Ce a declanșat o transformare atât de catastrofală?

În 1974, în urma unei lovituri de stat susținute de Grecia, Turcia a lansat o invazie la scară largă a insulei mediteraneene, iar orașul Famagusta s-a aflat în centrul conflictului. Locuitorii greco-ciprioți din Varosha au fost nevoiți să evacueze, pe măsură ce forțele turce se apropiau de proprietățile lor.

Foștii locuitori povestesc întâmplări tulburătoare: oale lăsate să fiarbă pe aragaz, cadouri de nuntă încă împachetate în poduri și jucării ale copiilor abandonate exact unde se aflau. O femeie își amintește cum cadourile de nuntă ale mamei sale au rămas în casă atunci când au fost nevoiți să fugă.

Nu s-au mai întors niciodată. În schimb, întregul cartier a fost izolat de forțele armate turce, protejat cu sârmă ghimpată și pichete militare.

Turiștii sunt interziși

Varosha, cândva prosperă, a fost sigilată și lăsată neatinsă, cedând în fața naturii care a acaparat complet cartierul. La mai bine de patru decenii distanță, Varosha rămâne într-o stare de degradare.

Deși turiștii sunt interziși, unor foști locuitori li s-a permis să revină în anumite părți ale stațiunii după deschiderea punctelor de trecere dintre nord și sud în 2003.

Ceea ce au văzut a fost un moment înghețat din propriile lor vieți: mașini corodate încă în fostele showroom-uri, manechine privind gol din vitrine sparte și holuri de hotel deteriorate și prăbușite după ani de abandon.

Țestoasele marine își depun acum ouăle nestingherite pe plaje cândva pline de șezlonguri. Plantele agățătoare și vegetația au acoperit terasele numeroaselor hoteluri ale stațiunii.

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